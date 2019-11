Cop policial contra la Secretaria de l'Esport per malversació de subvencions

La Guàrdia Civil va detenir ahir el secretari general de l'Esport i exdiputat de CiU al Parlament, Gerard Figueras, l'exregidora del PDeCat a Barcelona Maite Fandos i dos càrrecs més del partit en el marc d'una operació contra una trama acusada de desviar subvencions públiques a fundacions afins a CDC. Segons van informar fonts pròximes a la investigació, els agents van detenir també Lluís Pallisera, sotsdirector general de Gestió de la Secretaria General de l'Esport -que depèn de el Departament de Presidència-, i a l'apoderat de Canal Olímpic de Castelldefels.

Figueras va ser detingut a primera hora del matí al seu domicili, que va ser escorcollat pels agents, i posteriorment va ser traslladat a la seu de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, així com del Consell Català de l'Esport que depèn d'ella, situat en un edifici d'Esplugues de Llobregat, on els agents de la Guàrdia Civil estan registrant la seva oficina.

Els agents també van conduir a la seu de la Secretaria General Lluís Pallisera, amb la intenció d'escorcollar les seves oficines davant la seva presència.

En el marc d'aquesta operació, dirigida pel titular de jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, la Guàrdia Civil va practicar quatre detencions i cinc entrades i escorcolls.

Figueras, secretari general d'Esport de la Generalitat des de febrer de 2016, va ser director del Consell Català de l'Esport entre 2013 i 2016, a més de president de la Joventut Nacionalista de Catalunya, branca juvenil de l'extinta CDC, entre 2008 i 2012, i diputat de CiU al Parlament entre 2010 i 2012. La investigació va començar davant la sospita de presumpta adjudicació irregular de subvencions per a cooperació internacional per part de la Diputació de Barcelona, entre els anys 2011 i 2015, durant la primera etapa de CiU al capdavant de la corporació.

Concretament, s'investiga si aquestes institucions haurien atorgat «subvencions il·legítimes» a CATmón, de la qual va ser soci fundador el diputat de JxCat al Parlament Francesc Dalmases, al qual el jutge instructor vincula amb les entitats sota sospita en la trama de desviament de subvencions. En aquest sentit, tal i com va informar El Periódico, la trama també volia «vehicular» fons dels Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona de 2030 a través de la creació d'una fundació.

Les nombroses converses telefòniques intervingudes per la Guàrdia Civil revelen també un possible tràfic d'influències en el nomenament de Fandos com a assessora de la Diputació per tal que no fes pública informació perjudicial per a alguns polítics del partit. Un altre dirigent també podria haver pressionat el partit per cobrar una indemnització i deixar la feina d'apoderat del Canal Olímpic de Castelldefels.

De les converses telefòniques intervingudes a Figueras, es desprèn que és amic de Fandos i que aquesta estava sense feina des del maig passat, i necessitava un lloc de treball urgentment per ingressar uns 70.000 euros anuals.

De fet, en una conversa telefònica, el president de FGC, Ricard Font, deia que era important tenir controlada Fandos perquè «no es desboqués i que no expliqués el que no toca», diu la interlocutòria del jutge. Això porta el jutge a afirmar que l'interès per trobar feina a Fandos no era només laboral, sinó que si no en trobava es podia «descontrolar i explicar coses que podien afectar negativament les persones que tenen càrrecs públics i altres de l'àmbit polític».



«Extremadament escrupolós»

El PDeCAT va negar ahir «cap pràctica de finançament irregular», ja sigui «directament o indirectament», i va assegurar que és «extremadament escrupolós» en aquesta matèria. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va assegurar que prendran decisions un cop tinguin tota la informació.