El jutge investiga si subvencions de la Diputació de Barcelona van servir per pagar despeses de Puigdemont a l'estranger

El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona investiga si subvencions de la Diputació de Barcelona a les entitats CATmón i Ingman, afins a CDC, van servir per pagar despeses de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a l'estranger, així com gestions del procés en general. Segons una interlocutòria del jutge avançada per diversos mitjans, la documentació intervinguda a CATmón "no revela una intensa activitat cooperativa que justifiqui la recepció de subvencions per un import total demés de 2 MEUR repartits en diversos exercicis". També remarca que aquests recursos es podrien haver utilitzat per a "despeses particulars de membres de CATmón, la realització de viatges i entrevistes sobre la independència de Catalunya".

La Guàrdia Civil ha comprovat, segons aquestes informacions, que Terradellas va viatjar a Rússia en els dies anteriors a l'1 d'octubre, i en les seves anotacions i converses afegeix que ha entrat en contacte amb emissaris de Putin.

En un altre dels documents de la causa, el jutge apunta que els fons van poder servir per finançar moviments independentistes així com les despeses de Carles Puigdemont a l'estranger. Posa d'exemple anotacions de Terradellas sobre un compte corrent obert a Suïssa on s'havien d'ingressar 300.000 euros, o la logística per allotjar 200 persones a Berlín. En aquesta despesa es parla de l'hotel H10, i el jutge recorda que Puigdemont va estar allotjat quan va ser alliberat per la justícia alemanya.

El magistrat també constata que Terradellas no té una "activitat que li reporta mitjans econòmics", i els ingressos de les subvencions "podrien constituir el seu únic mode de vida". En una de les seves converses intervingudes, comenta amb una altra persona que un amic seu li havia demanat 100.000 per col·laborar a pagar les despeses de Puigdemont a Bèlgica. "L'entorn proper de l'investigat podria estar finançant l'activitat de Puigdemont i possiblement aquest fonts, al nostre judici, es podrien estar detractant de les arques públiques", assenyala la Guàrdia Civil en un informe que analitza les trucades telefòniques de Terradellas.

Entre la documentació de la causa també consta la declaració davant de la Guàrdia Civil d'un testimoni que va ocupar un càrrec al Canal Olímpic de Castelldefels, que va afirmar que totes les subvencions donades pel Consell General de l'Esport a la seva entitat entre el 2014 i el 2015 són falses.