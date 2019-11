Amnistia Internacional es pronunciarà dimarts sobre la sentència de l'1-O

Amnistia Internacional no farà públiques fins dimarts les conclusions de l'informe que ha elaborat sobre el judici i la sentència de l'1-O. Ahir, el digital Vilaweb difonia un suposat avançament d'aquest informe, que hauria estat publicat a la versió francesa del web d'Aministia Internacional a Suïssa, encara que poc més tard ja no hi era.

Segons la informació de Vilaweb, AI demanaria la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez en considerar que la condemna es basa en una definició «vaga» del delicte de sedició del Codi Penal espanyol i en una interpretació «massa general i perillosa». «Encara que la nostra anàlisi no ha revelat cap prova per pensar que tot el judici va resultar injust, és clar que el Tribunal Suprem ha interpretat la sedició massa àmpliament», hauria declarat el conseller d'administració, dret i política de l'entitat, Daniel Joloy.