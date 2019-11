Barcelona exigeix el trasllat immediat de la comissaria de Via Laietana

La comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una iniciativa d'ERC que insta el govern de la ciutat a exigir a l'Executiu central l'aplicació de la proposició aprovada al Congrés per traslladar la comissaria de Policia Nacional de Via Laietana, de forma que es pugui convertir aquest espai en un centre memorial de la repressió franquista, tal com ja plantejava el text validat per la cambra baixa el 2017.

Aquesta iniciativa també insta a negociar amb el Govern central la cessió de la titularitat de l'edifici a l'Ajuntament, a la Generalitat o als dos. Després d'una transacció, la iniciativa va rebre el suport dels dos grups que estan al govern, BComú i PSC, i de JxCat, i els vots en contra de la resta. Per a Esquerra, aquesta iniciativa és una «exigència de memòria democràtica».