JxCat i PSOE es reuniran dimarts vinent per parlar de la investidura

JxCat i PSOE es reuniran dimarts vinent per primera vegada després de les eleccions general del 10-N per parlar de la investidura, segons han confirmat fonts de JxCat. La trobada serà a les 16 hores al Congrés dels Diputats i comptarà amb la presència de Laura Borràs i Míriam Nogueras per part de la formació catalana. Borràs i Nogueras es reuniran amb l'equip negociador del PSOE, encapçalat per Adriana Lastra, cinc dies després de la trobada entre ERC i els socialistes per desencallar la investidura de Pedro Sánchez.

Els republicans, liderats per Gabriel Rufián, van sortir de l'entrevista mantenint el 'no' a Sánchez però reconeixent que la trobada havia servit per trobar punts en comú i voluntat compartida de diàleg per abordar "el conflicte polític" a Catalunya. ERC també va anunciar que s'havia acordat celebrar el dimarts 3 de desembre una nova reunió al Congrés amb el PSOE, presumiblement abans que ho faci amb JxCat.