PSOE i ERC avancen en la "via política" per resoldre el "conflicte" català

Segona reunió dels equips negociadors del PSOE i ERC per desbloquejar la investidura del líder socialista Pedro Sánchez, i ambdues formacions reconeixen avenços "per activar la via política" en l'objectiu de resoldre el "conflicte polític "a Catalunya.

Per primera vegada des que van iniciar les converses, PSOE i ERC han signat un comunicat conjunt el que han reafirmat l'existència d'aquest "conflicte" de naturalesa política a la comunitat catalana que, com a tal, ha de ser resolt "políticament".

"Hem avançat en la reflexió per activar la via política buscant els instruments necessaris per a la seva canalització", asseguren en la nota socialistes i republicans.

Al costat d'aquesta aposta per la "via política", les formacions liderades per Pedro Sánchez i Oriol Junqueras subratllen que també han avançat en "temes concrets" i els dos partits comparteixen una "sensibilitat social" i aposten per la "recuperació de drets civils, laborals i socials ".

A l'espera del que pugui donar de si la reunió d'aquest dimecres al Congrés entre el PSOE i JxCat, les delegacions de socialistes i ERC han acordat reunir-se d'aquí a una setmana, el dimarts 10 de desembre, passat ja el pont de la Constitució.

Aquest 10 de desembre s'estudiava inicialment com la data probable perquè el rei comencés la ronda de consultes amb els grups polítics per proposar un candidat a la investidura.

Consultes de Felip VI que segons aquests plans acabarien l'endemà, el dimarts 11 de desembre, amb temps suficient per convocar el ple d'investidura i formar Govern abans de Nadal.

No obstant això, ERC ja ha deixat clar aquests dies que no té pressa per a la investidura sinó que vol garanties que l'acord amb el PSOE es complirà en tots els seus termes.

També el propi Pedro Sánchez refredava les expectatives i no descartava una investidura durant el mes de gener.

De moment, JxCat ja ha dit aquest dimarts que acudirà a la reunió amb el PSOE per "escoltar" les propostes socialistes i reclamar "una solució global" per a Catalunya que, en qualsevol cas, "ha de passar pel dret a l'autodeterminació" .

En aquesta mateixa línia, la portaveu de Govern català, Meritxell Budó, ha defensat que per resoldre el "conflicte polític" cal reprendre com més aviat millor el "diàleg sincer" entre els dos governs.

Diàleg que, segons la seva opinió hauria d'arrencar amb una reunió encapçalada pels presidents de la Generalitat, Quim Torra, i del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

Budó ha negat que hi hagi discrepàncies entre els socis de Govern -JxCat i ERC- sobre aquest punt, ja que la petició que Torra sigui present en l'inici de les converses no exclou que puguin ser altres membres del Govern català qui les continuï.

Des d'Unides Podem i les confluències, socis de govern de Sánchez, el portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha alertat que un acord que arribi tard "és un mal acord" i que no es pot esperar més.

"La ciutadania mereix que abans de Nadal puguem tenir un Govern a Espanya", ha avisat Asens, en la mateixa línia del que va apuntar dilluns Pablo Iglesias.

En aquest context, el líder d'el PP, Pablo Casado, ja ha avisat que el seu partit no serà mai substitutiu d'ERC o de Podem per facilitar la formació d'un Govern i que el PSOE s'equivoca si pretén recórrer als populars en el cas de no aconseguir un acord amb els independentistes.

Casado ha recordat que el PSOE encara no s'ha dirigit al seu partit per negociar la investidura, entre altres coses perquè Sánchez ja ha triat els seus socis de Govern.