La Fiscalia demana al Suprem que imputi Laura Borràs per adjudicar contractes a dit

La Fiscalia va demanar ahir al Suprem que investigui la diputada de JxCat Laura Borràs per presumptes irregularitats en l'adjudicació a un amic de 18 contractes per valor de 259.863 euros des de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 i 2017, quan ella la dirigia. El mateix dia en què Borràs va ocupar el seu escó al nou Congrés, el fiscal va demanar al Suprem que sol·licités a la cambra el suplicatori per poder investigar-la pels delictes de prevaricació, malversació, frau i falsedat documental davant els indicis trobats pel Jutjat número 9 de Barcelona, que va remetre una exposició raonada a l'Alt Tribunal.

La Fiscalia acull la tesi de la jutge i assenyala que Borràs va abusar de la seva funció com a directora de la ILC i «va adjudicar directament o indirectament de manera arbitrària» contractes a Isaías H., un programador informàtic amic seu, «per defraudar» la institució «mitjançant el fraccionament il·legal dels mateixos» i la «falsificació de pressupostos».

En el seu informe, el fiscal Javier Zaragoza veu «clars i contundents indicis de simulació documental continuada» per part de Borràs i del seu amic «a fi de dotar d'una suposada transparència i objectivitat» el procés, «encobrint» la decisió d'adjudicar-li tots els contractes a ell i «emmascarant» el seu fraccionament «il·legal» durant diversos anys i en diferents contractes de menys de 18.000 euros per evitar el concurs públic.



«Facturo uns 'trapis'»

S'investiguen 18 contractes presumptament adjudicats a Isaías H., en els quals l'exconsellera de Cultura i ara diputada, segons el fiscal, «va proposar la contractació, va acordar l'adjudicació, va resoldre aprovar la despesa i va certificar l'execució total o parcial del servei per efectuar el pagament».

La Fiscalia reprodueix correus i converses intervingudes a Isaías H., com una en la qual comenta la seva relació amb ella: «Home clar, però jo amb la Borràs, amb la cap, jo facturo amb la Cooperativa, jo facturo uns trapis per allà» ; «(...) però que jo he de fer un pressupost bo i... o sigui he de fer dos pressupostos bons i quatre de no bons,...»; «(...) el fotut és si la Borràs deixa de ser directora...».

Segons el fiscal, les despeses «autoritzades i aprovades» per Borràs «no obeïen al pagament real i efectiu» dels treballs, sinó a un «continuat acte il·lícit d'enriquiment» a favor d'Isaías (processat en una altra causa per tràfic de drogues i falsificació de moneda), amb qui presumptament pactava el preu dels serveis.

El Govern català va assegurar que respecta el procés judicial contra Borràs però també va demanar que es faci el mateix per la seva pressumpció d'innocència.



«Espionatge i persecució»

D'altra banda, el Ministeri de l'Interior no té constància que s'hagi realitzat cap seguiment de la Policia Nacional al president de la Generalitat, Quim Torra, ni que des del Govern s'hagi tramitat formalment queixa o petició d'informació sobre aquesta qüestió.

La mateixa Borràs va assegurar ahir que reclamarà explicacions al PSOE pel que va qualificar d'«espionatge i persecució» al president Torra durant la jornada electoral del 10 de novembre.

Segons va informar eldiario.es, els agents dels Mossos d'Esquadra encarregats de l'escorta de Torra van detectar presumptament en les passades eleccions generals que agents de la Policia Nacional el van seguir utilitzant cotxes no logotipats.