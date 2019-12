Puigdemont i Torra presideixen avui una reunió de JxCat a Brussel·les

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el president, Quim Torra, presidiran avui una reunió a Brussel·les amb els diputats de JxCat al Parlament, al Congrés i al Senat, així com amb els consellers del Govern, en què parlaran sobre les negociacions per a la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, entre altres qüestions de l'actualitat política. Fonts de JxCat van explicar que la trobada s'emmarca en les reunions que el grup celebra periòdicament, i servirà per analitzar el moment polític i dibuixar estratègies de cara als propers mesos.

La reunió tindrà lloc després de la primera trobada que JxCat va tenir aquesta setmana amb el PSOE per parlar de la investidura, i després dels contactes que els socialistes han mantingut amb Esquerra.

Una altra de les qüestions que pot haver-hi sobre la taula és la situació que pot produir-se si inhabiliten Torra després del judici que, a mitjan novembre, va afrontar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presumpta desobediència en no retirar llaços grocs com li va ordenar la Junta Electoral Central (JEC) en període de campanya electoral. En la trobada també es podria parlar de l'estat de les negociacions per tirar endavant el projecte de pressupostos del 2020, que el Govern fa mesos que negocia amb els comuns.

En aquest sentit, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va explicar que la reunió de JxCat a Brussel·les servirà per «orientar» les negociacions amb el PSOE, però va afirmar que no en sortirà el seu posicionament sobre la investidura, ja que queda «marge» per debatre'l perquè encara hi ha reunions pendents amb els socialistes. «No estem parlant encara ni d'abstenció ni de vot a favor o en contra, estem parlant de conceptes», va dir Calvet.

El conseller de Territori va explicar que JxCat posa sobre la taula «la necessitat de diàleg» amb l'Estat» sense línies vermelles» i el reconeixement del Govern com a interlocutor així com «dels nostres líders polítics a la presó i a l'exili».