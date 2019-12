Eviten nou matrimonis forçats a Catalunya en un any

La Generalitat i l'associació Valentes i acompanyades han evitat nou casos de matrimoni forçat en joves catalanes aquest any, entre les quals figuren algunes que són menors d'edat, mentre que la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies ha impulsat un protocol de detecció i prevenció que s'inicia en dues proves pilot.

En una entrevista d'Europa Press, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha explicat que proven el protocol a Manresa i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que "implica la formació intensiva de tots els professionals", i més endavant s'estendrà a tota Catalunya, on actualment només hi ha un protocol a Girona, que s'actualitzarà amb aquest nou.

Valentes i acompanyades --amb seu a Girona-- atén actualment 39 casos, entre els quals hi ha deu nous d'aquest any: els nou evitats i un que va arribar quan ja portava dos mesos casada.

Amorós ha subratllat la complexitat d'aquest tema: "És un delicte, i evidentment és violència masclista, però qui comet el delicte la majoria de les vegades creu que fa el millor per a la víctima, vol a la mata", i canviar això no és fàcil, perquè parteix d'unes conviccions molt arrelades sobre com han de ser les relacions afectives i què és el matrimoni.

Ha relatat que fa un dos anys van aconseguir fer tornar del Senegal una noia catalana de 15 anys, alertats per la germana gran que el pare de totes dues --òrfenes de mare-- la hi havia portat amb intenció de mutilar-la i casar-la: "Ens va ajudar molt una família que era veïna, i el que llavors era ambaixador espanyol va ser molt sensible".

Van aconseguir que la germana, major d'edat, pogués autoritzar la sortida del país de la menor, que va tornar a Catalunya amb col·laboració dels serveis consulars espanyols, i en aquest cas va facilitar la situació el fet que tenia nacionalitat espanyola, mentre que és més complicat en el cas d'una menor que està a la Costa d'Ivori però no té nacionalitat, i miren d'ajudar-la juntament amb entitats locals.

Amorós ha posat en valor la importància de la prevenció, un treball consolidat en el cas de famílies d'origen de l'Àfrica Subsahariana: "Ara ens falta entrar en la realitat pakistanesa i l'Índia, que de moment té una migració de pioners" amb nens encara petits, per la qual cosa calculen que pot augmentar la problemàtica.

MUTILACIÓ GENITAL

"Pràcticament tots els casos de mutilació genital femenina (MGF) també són de matrimoni forçat" però no al revés; els grups de risc de MGF són principalment d'origen a Àfrica Subsahariana, tot i que hi ha una incidència molt alta a Egipte, mentre que el matrimoni forçat està present també a Àsia, i ha afegit que a Catalunya es feia fins a fa un segle.

Amorós ha observat que, en ocasions, aquests matrimonis són una manera de mantenir un vincle amb família extensa, i en unes altres hi ha interessos econòmics --sovint vinculats a la supervivència--, i ha posat en valor que el canvi més important el lideren les mateixes afectades.

Ha subratllat l'efecte positiu dels programes preventius, com un d'alfabetització a pares d'alumnes d'escoles --amb la Conselleria d'Educació--, en què els mateixos fills han participat; en acabar, la majoria de pares volien que les nenes continuessin estudiant, perquè consideren la continuïtat educativa una bona manera de prevenir aquests matrimonis.

Entre les polítiques preventives han inclòs 15 hores de formació en igualtat en tots els processos d'acolliment, i ha dit que d'ara en endavant han de reforçar la capacitat de detecció dels professionals, així com els circuits i, posteriorment, "treballar en la recuperació" de les víctimes.

"PRÀCTICA PATRIARCAL"

La coordinadora de l'associació Valentes i acompanyades, Ariadna Vilà, ha explicat que acompanyen aquestes joves amb plans individuals fins que veuen que són totalment autònomes, i compten amb la col·laboració d'altres noies que han passat per la mateixa situació, amb les quals poden empatizar per compartir vivències i cultura d'origen.

Ha destacat que entre els matrimonis forçats hi ha una casuística diversa, perquè cada família i cada cultura són diferents: "No volem estigmatitzar cap religió ni cap cultura, però lluitem contra una practica patriarcal que atempta contra els drets d'aquestes nenes", i no deixa de ser una practica tradicional i cultural que es feia a Catalunya anteriorment.

Són processos que "lamentablement són a llarg termini", i el pla de treball s'inicia amb una avaluació de la situació laboral, formativa, psicoemocional, administrativa i jurídica, de l'àrea familiar i teixit social, salut, habitatge i econòmica, amb mesures en cada àmbit i atenció psicosocial.

L'entitat ha participat donant consell en el nou protocol, que ha considerat que serviran per reforçar la prevenció --perquè es va donar un cas de "mala praxi" de policies--, i ha qualificat de prioritari el treball preventiu amb la comunitat abans que es doni la situació de risc.