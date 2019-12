Detenen un home a l'Aldea per fer tocaments a una noia en un autobús

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a la tarda un home de 30 anys per fer tocaments a una noia en un autobús. El vehicle de línia circulava per l'AP-7, els Mossos van aturar-lo a l'alçada de l'Aldea i van arrestar l'individu. Segons les primeres informacions, l'home va asseure's de bon principi al costat de la noia i, durant el trajecte, va tocar-la repetidament. Va ser la mateixa víctima la que va trucar al 112 alertant de la situació i informant de l'autobús on anava i el trajecte que feia. Els Mossos d'Esquadra van desplaçar-se a la zona i van interceptar l'autocar, que es dirigia cap a València.