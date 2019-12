Arrestat per provocar un incendi

Arrestat per provocar un incendi

tretze persones van resultar ferides a barcelona per un incendi que es va declarar als baixos d'un edifici del carrer Enamorats, al barri de la Sagrada família, que va causar un ferit greu i ferides de diversa consideració a tretze persones més. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home com a presumpte autor, i investiguen les seves motivacions per provocar el foc.