Torra convocarà eleccions després d'aprovar els pressupostos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dimecres que Catalunya viurà un altre avançament electoral, però anunciarà la data dels comicis un cop s'hagin aprovat els pressupostos de la Generalitat 2020: "Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final".

Així s'ha pronunciat en una declaració institucional que ha convocat sense avisar els seus socis de govern (ERC), als quals ha retret que no han defensat la seva acta de diputat, cosa que segons ell "posa en perill" la seva condició de president, la Presidència de la Generalitat i Catalunya.

Malgrat constatar que no hi ha més marge per continuar amb la legislatura, ha dit que, per responsabilitat, la manté perquè Catalunya tingui uns pressupostos, que estan prorrogats des del 2017 i que portarà al Parlament aquest dimecres a la tarda però, que un cop s'aprovin, avançarà els comicis: "És imprescindible tornar a donar la paraula a la ciutadania per renovar el mandat del 2017".