Rull i Turull podran sortir 12 hores al dia de dilluns a divendres

La Junta de Tractament de la presó de Lledoners ha acordat aquest dijous aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari als exconsellers de la Generalitat Josep Rull i Jordi Turull, condemnats per sedició pel procés sobiranista. En virtut de l'aplicació d'aquest article, ambdós podran sortir dotze hores al dia de dilluns a divendres per treballar. D'acord amb l'obligació de protegir la intimitat dels presos, la Generalitat no ha informat ni de la data en què començaran a sortir del centre penitenciari ni de les empreses o entitats on aniran.

Cal recordar que l'article 100.2 pot ser d'aplicació immediata i que s'ha de comunicar de forma obligatòria a la jutgessa de vigilància penitenciària. El jutjat, al seu torn, n'ha d'informar la Fiscalia perquè expressi la seva opinió.

Fins ara, la Fiscalia s'ha oposat a l'aplicació d'aquest article a alguns dels presos del procés sobiranista, però el jutjat no li ha donat la raó en cap dels casos que ha resolt fins ara. En tot cas, els recursos de la Fiscalia no paralitzen l'aplicació de l'article.

Des de la Generalitat també s'indica que l'article 100.2 permet combinar règims de vida de diferents classificacions, en concret primers i segons graus o segons i tercers.

El Govern indica que l'article 100.2 s'aplica cada any a 405 presos ingressats en centres penitenciaris de Catalunya.

Amb la inclusió de Rull i Turull, els nou líders polítics i socials de l'independentisme condemnats a presó pel Tribunal Suprem estan inclosos en aquest règim, després que ja hi siguin Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Dolors Bassa i Carme Forcadell, Quim Forn, Raül Romeva i Oriol Junqueras.