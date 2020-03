Cessat el cap de gabinet de Bosch per assetjament sexual

El Departament d'Exteriors va destituir el cap de gabinet del conseller Alfred Bosch per un presumpte cas d'assetjament sexual. Segons ha avançat el diari 'Ara' i ha confirmat l'ACN, van optar per destituir-lo quan van ser coneixedors del presumpte assetjament, a finals del mes de gener. Es va descartar la possibilitat de reubicar-lo a un altre lloc de feina arran de la investigació feta. A hores d'ara, expliquen les mateixes fonts, tant el departament com ERC han obert procediments interns per esclarir els fets. En un comunicat, la conselleria explica que la destitució es va efectiva al cap de poques setmanes, després de gestionar un "correcte traspàs de funcions".

Segons el departament, es va impulsar una investigació interna després de rebre informacions sobre actituds "masclistes i sexistes" per part del treballador. Com que aquest primer procediment "no va desmentir els fets", continua el comunicat, es va obrir un nou procés intern de forma coordinada amb ERC, que actualment segueix obert. Amb la informació inicial ja es va considerar que els comportaments investigats eren "contraris als valors republicans", motiu pel que el conseller va destituir el seu cap de gabinet.

Alfred Bosch, en el seu nom i en el de tot el departament, "rebutja i condemna rotundament les actituds masclistes i demana disculpes pel dolor que hagi pogut provocar aquest cas a les persones afectades i el seu entorn". Així mateix, el departament assegura que treballa per evitar qualsevol tipus d'actitud masclista o sexista en el lloc de treball, i remarca que "des que van arribar les primeres informacions, s'ha gestionat el cas amb el principal objectiu de no revictimitzar cap persona que pogués estar-hi afectada".