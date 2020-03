Tanquen els centres educatius de cinc municipis de l'Anoia per un brot de coronavirus

El Departament de Salut ha anunciat aquest dimecres el tancament de les escoles, instituts i campus universitaris d'Igualada, Jorba, Vilanova del Camí, Santa Margarida i Òdena per un brot de coronavirus amb una vintena de casos. A banda, s'ha ordenat tancar les llars d'infants d'Igualada. La Generalitat també tanca els dos casals de gent gran que gestiona a la capital de l'Anoia, atès que els que depenen de l'Ajuntament s'havien tancat al matí. Fins ara Salut ha certificat 250 contactes amb la vintena de positius, entre ells 200 professionals sanitaris. Entre la vintena de casos del clúster, tal com n'ha dit el secretari de Salut Pública, Joan Guix, hi ha una víctima mortal i s'investiguen dues defuncions més per si s'hi poden vincular.