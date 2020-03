La coartada de l'acusada en el crim de la Urbana fa aigües

«No s'enrotlli». Així es va dirigir el magistrat a Rosa Peral perquè va considerar que s'esplaiava massa en la seva resposta a les acusacions. Ahir, a diferència de dimecres, Peral no va tenir un dia tan fàcil i la seva coartada per a l'assassinat de Pedro Rodríguez va començar a fer aigües. Peral va respondre a les primeres preguntes de la sessió jugant el paper de víctima: «No vaig explicar a ningú que l'Albert -l'altre acusat en aquest crim, Albert López- m'estava obligant a fer veure que en Pedro vivia perquè no confiava en la majoria de companys de la Guàrdia Urbana, que van fugir quan a en Pedro li va passar allò de la Rabassada (un altercat pel qual Pedro Rodríguez va ser suspès de sou i feina durant un any)».

Va apuntalar el paper de perjudicada defensant que «moltes vegades», quan una dona al·lega que està amenaçada per un home, com assegura que ho estava ella, no rep les mesures adequades de vigilància: «Vaig demanar als meus superiors que la vigilància que m'havien concedit a mi també fos per a les meves filles, però no em van fer cas».

En acabar l'interrogatori del fiscal, es van succeir els de l'advocat de l'acusació particular i el de la defensa d'Albert López, que van optar per preguntes més pautades i menys incisives. Així, va aparèixer una altra vessant de la personalitat de Peral: la prepotent.

Tot d'una, va tornar la convicció a la seva veu, la soltesa a les seves paraules i la claredat als seus arguments. Va incorporar també un cert recel o desafiament als que li feien les preguntes, arribant a posar en dubte si la lectura d'alguns missatges entre ella i alguns testimonis, sol·licitada per l'advocat d'Albert López, era una estratagema de la defensa: «No sé si vol preguntar-me alguna cosa sobre ells o ho fa només per mostrar-los al jurat», va dir en un to altiu.



Gran loquacitat

Tanta era la loquacitat i el nivell de detall que oferia Peral en el relat que el magistrat president la va tallar en diverses ocasions per demanar-li que no s'esplaiés tant.

No obstant això, i malgrat el seu intent per oferir una versió creïble dels fets, en la seva declaració d'ahir l'acusada va arribar a incórrer en tres contradiccions respecte al que va dir en la seva declaració davant el jutge instructor, contradiccions que el magistrat va acceptar com a tals.

Li va passar en explicar on va estar el cotxe d'en Pedro el 2 de maig -els forenses sospiten que la víctima va ser assassinada la matinada de l'1 al 2 de maig del 2017, què va fer quan l'Albert va entrar a casa la matinada del mateix dia, i en negar que va mantenir relacions sexuals amb l'Albert mentre estava coneixent en Pedro.

No va deixar de sorprendre ahir la capacitat expressiva de Peral, poc comuna en els acusats en aquest tipus de judicis, especialment en l'ús de les paraules, que maneja amb riquesa de vocabulari: on vol dir espai de temps, diu «transcurs», on vol dir que estava esperant alguna cosa, utilitza l'expressió «estava a expenses del que passés» i quan vol referir-se a fets que considera veraços empra l'adjectiu «fefaents».



Nega el triangle amorós

En un moment de la declaració, l'acusada va negar rotundament que el mòbil de l'assassinat fos un triangle amorós i que el crim constituís una «diabòlica i perversa prova d'amor». «No és cert que aquest crim no és més que una diabòlica i perversa prova d'amor que els havia d'unir a vostè i a l'Albert per sempre?», va preguntar el fiscal Félix Martín. «Per descomptat que no. Si jo només vaig tenir contínues amenaces i control. Això no és tenir cap prova d'amor», va rebatre l'acusada, que prèviament, amb to crispat i les dents estretes, va clamar: «Jo no he matat en Pedro».

Tot el que envolta aquest judici mediàtic es va reproduir igual que dimecres: el tribunal només va deixar entrar 14 persones a la zona del públic per prevenció davant el coronavirus i la vintena de periodistes que cobreixen el cas el van seguir des de la sala de premsa que el tribunal va habilitar per a la seva feina. El judici es va tornar a interrompre, com cada dia, poc abans de les tres de la tarda, i la Rosa, abans de marxar emmanillada, va saludar el seu pare, que ha presenciat totes les sessions.