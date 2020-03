El TSJC suspèn i ajorna judicis no urgents pel coronavirus

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat aquest divendres la suspensió i reprogramació de les actuacions processals assenyalades i els actes judicials no urgents pel risc de contagi de coronavirus i ha decretat la limitació d'accés a dependències judicials.

En un document enviat per l'alt tribunal català, el seu president, Jesús María Barrientos, ha decidit autoritzar la cancel·lació de les actuacions judicials programades que no tinguin caràcter d'urgència després que així fos sol·licitat a la sala de govern per 29 partits judicials.

Aquesta mesura ha estat estipulada després que l'Organització Mundial de la Salut hagi elevat a nivell de pandèmia dels riscos de propagació del COVID-19 i hagi instat a prendre les mesures necessàries per contenir l'expansió del contagi.

El TSJC ha pres aquesta decisió davant la "impossibilitat d'espaiar els assenyalaments" i permetre que entre ells hi hagi temps suficient per evitar aglomeracions de persones "atès que les agendes estan assenyalades amb antelació de mesos".

L'acord subratlla, a més, que els edificis judicials, com la Ciutat de la Justícia de Barcelona, acullen diàriament "centenars, quan no milers" de ciutadans, cosa que "no permet respectar les recomanacions donades" en relació a l'espai mínim entre persones que concorren a les actuacions programades, estan a les sales de vistes o espera, així com en passadissos i accessos.

Es recorda també que la petició de suspensió de totes les vistes i assenyalaments per part d'advocats i procuradors, així com de clients, perits o testimonis que no volen accedir a edificis "on no és possible adoptar mesures per evitar l'aglomeració", ja està provocant "de manera generalitzada" la suspensió i reprogramació de les actuacions processals no urgents.

De fet, els 59 jutjats civils, 17 contenciosos i 11 mercantils de Barcelona van acordar ahir suspendre les vistes no urgents en les pròximes setmanes, mentre a la Ciutat de la Justícia s'estenien les mesures profilàctiques per evitar contagis.

També els jutjats d'instrucció de Barcelona han acordat avui suspendre tots els seus assenyalaments i les diligències, amb l'excepció de les que corresponguin als jutjats de guàrdia, així com adoptar mesures profilàctiques i de protecció enfront de virus, han assenyalat fonts jurídiques.

Aquesta decisió, que ha avalat i estès avui a altres partits judicials el TSJC, va ser adoptada ahir pels titulars jutjats de cadascuna d'aquestes jurisdiccions.