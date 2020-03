Trilla reconeix que a Catalunya falten equips de protecció per als sanitaris

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla ha reconegut, en declaracions a Catalunya Ràdio que "manca el subministrament de material de protecció" per als sanitaris i ha afirmat que aquest és un "punt crític" perquè els professionals han de poder treballar protegits per evitar el seu contagi del coronavirus. Si això no s'evita i es contagien aquests professionals, hauran de ser enviats a casa "i això és un veritable problema".

Per pal·liar aquesta situació, ha explicat que els laboratoris de les universitats catalanes estan buscant el material de protecció que disposen per posar-lo a disposició dels centres sanitaris. Ha confiat també en el fet que el subministrament se solucioni amb les mesures anunciades aquest diumenge pel govern espanyol.

En línies generals, ha reconegut estar "molt apretats" pel que fa al sistema sanitari però ha afegit que encara "hi ha cert marge de maniobra". Ha explicat que el problema no només és la manca de llits sinó que aquests han de tenir professionals preparats, la tecnologia adient i els equips de protecció necessaris.

Sobre la traçabilitat, ha explicat que es fan esforços per mantenir-la però ha reconegut que "en alguns casos és difícil". Ha afegit però que s'intenta no perdre en hospitals o en aquells casos en què hi ha implicat personal sanitari, o en residències de gent gran, "per evitar que el virus s'escampi".