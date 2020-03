Ada Colau surt del seu confinament després de 15 dies sense símptomes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha sortit avui del seu confinament en haver transcorregut els 15 dies des que va tenir contacte amb un treballador municipal que va donar positiu en coronavirus.

D'aquesta manera, l'alcaldessa ha pogut traslladar-se a l'Ajuntament de Barcelona i ofereix aquesta tarda una roda de premsa des de la sala Lluís Companys del consistori, que es retransmet telemàticament.

Colau ha explicat que en aquestes dues setmanes no ha desenvolupat cap símptoma i que seguirà prenent totes les precaucions sanitàries, sense acostar-se a cap persona a menys de dos metres i maximitzant la higiene de totes les coses que toca.

L'alcaldessa ha informat que avui, per primera vegada, ha pogut assistir presencialment i no telemàticament a la reunió de seguiment del comitè municipal de la Covid-19 i ha anunciat que mantindrà una activitat baixa i intentarà estar el màxim temps possible a casa.

