Neix el primer nadó sa d'una mare amb coronavirus a Catalunya

En les últimes hores s'ha produït el primer naixement d'un nadó sa d'una mare amb coronavirus a Catalunya. La petita, que es diu Daniela, està perfectament sana. Ha nascut a l'Hospital de Sant Pau per una cesària induïda diumenge que no ha tingut res a veure amb el virus, sinó que s'ha fet per motius obstètrics, han confirmat fonts del centre. La mare, el pare i la nena estan junts en una habitació aïllada. Ella pot agafar la seva filla en braços amb mascareta i també li dona el pit, però es desinfecta prèviament les mans i els mugrons. La mare té simptomatologia lleu. En poques hores podran marxar a casa, on se'ls farà seguiment.