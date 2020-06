El Suprem preveu celebrar el 17 de setembre la vista pel recurs de Torra contra la seva inhabilitació

El Tribunal Suprem preveu fixar per al pròxim 17 de setembre la vista del recurs del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 19 de desembre que el va condemnar a un any i sis mesos d'inhabilitació per no haver despenjat a temps una pancarta demanant l'alliberament dels presos. A més dels magistrats, encapçalats per Manuel Marchena, a la vista hi seran presents els advocats de Torra i els representants de la Fiscalia, que s'oposa al recurs del president de la Generalitat. Les parts exposaran els seus arguments i el tribunal podrien emetre una sentència en poc temps.