El Govern reconeixerà als treballadors de les residències en atenció directa durant la pandèmia amb 900 euros. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha explicat que pagarà un complement de productivitat extraordinari als professionals que hagin prestat serveis en centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran i persones amb discapacitat entre l'1 de març i el 31 de maig. Aquests hauran hagut de fer tasques "de manera fonamentalment presencial directament vinculades a la pandèmia de la covid-19". Tots els treballadors rebran la mateixa quantia, independentment de la categoria professional. Els que no hagin prestat una atenció directa rebran 500 euros.

Afers Socials ha confirmat que el decret llei de gratificacions extraordinàries amb motiu de la pandèmia inclourà una paga per a les persones treballadores de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat. Els 900 euros els rebran els treballadors de primera línia, com auxiliars de geriatria, personal d'atenció directa a persones amb discapacitat, coordinadors assistencials, metges o metgesses i infermeres o infermers. Els 500 euros seran per aquells que hagin treballat de forma fonamentalment presencial però que no hagin fet atenció directa de persones.

El Departament farà també una convocatòria extraordinària per compensar de forma directa els treballadors de centres privats amb finançament total o parcial públic, "sempre que hagin prestat serveis d'activitat assistencial entre les mateixes dates i així ho acreditin".

El decret llei especifica que el personal que no hagi prestat serveis efectius durant la totalitat del període entre l'1 de març i el 31 de maig, o bé ho hagi fet a temps parcial percebrà "la quantia proporcional al temps treballat. També concreta que el temps en situació d'incapacitat temporal per ser positiu o contacte aïllat per covid es considerarà temps de serveis efectius.

