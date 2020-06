El Parlament insta Jordi Pujol a retornar 885.000 euros del frau a l'Agència Tributària

La Comissió d'Assumptes Institucionals (CAI) del Parlament d'aquest dimarts ha aprovat la proposta de resolució presentada per Cs que insta l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol a retornar 885.000 euros en concepte de deute que hauria defraudat a l'Agència Tributària per diners en comptes d'Andorra.

La proposta ha estat aprovada, per petició de votació separada, al punt número u per unanimitat, i en el punt 2 per 16 vots a favor, 5 en contra i cap abstenció.

El diputat de Cs Dimas Gragera durant la seva intervenció ha explicat que fa uns mesos, arran d'una investigació de l'Agència Tributària, es va conèixer que prop de 900.000 euros podrien haver estat defraudats per l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, però que com es referien a exercicis fiscals ja prescrits "comportava la impossibilitat que l'Agència Tributària iniciés procediments sancionadors".

"Davant aquesta situació, com a responsables públics, el silenci no pot ser la resposta, no seria just que calléssim coneixent aquesta situació, mentre la resta de catalans ha de tributar", ha dit, i ha fet una crida al conjunt del Parlament per reaccionar a l'altura de la magnitud --segons ell-- d'aquest frau.

El diputat de JxCat Marc Solsona ha considerat que el Parlament ja ha fet en seu parlamentària tot el que podia fer en aquest sentit, assegura que des del seu grup no comparteixen la intenció "amagada" d'aquesta proposta de resolució, i demana no convertir la CAI en una Comissió d'Assumptes Interns o en una comissió parajudicial.

RESPONSABILITAT POLÍTICA

El diputat Ferran Pedret, pel PSC, ha defensat que és "comprensible" que des del Parlament es faci aquesta reclamació que voluntàriament Jordi Pujol restableixi aquests imports en tractar-se d'un expresident de la Generalitat, i considera que encara que aquests assumptes no han de monopolitzar la CAI, sí que és un espai perquè es produeixin debats sobre aquestes qüestions.

Des dels comuns, la diputada Concepción Abellán ha sostingut que els delictes d'evasió no haurien de prescriure i que Pujol hauria de pagar per l'evasió del capital més els interessos de demora: "Estem d'acord que els presidents de la Generalitat se sotmetin a la fiscalització i transparència, perquè no només cal semblar honest sinó que també cal ser-ho".

El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha demanat no oblidar que el diari ABC l'any 1989 va nomenar a Pujol 'Español de l'Any' i ha apuntat a la corrupció de CiU, que recentment ha entrat en concurs de creditors i que, "per tant, no solament significa que no pagaran ni un cèntim, sinó que tampoc pagaran les seves responsabilitats polítiques i econòmiques".

Pel PP, la diputada Esperanza García ha defensat que la CAI és la comissió on s'ha d'esclarir i instar l'expresident Pujol que voluntàriament compleixi el que demana la resolució, ja que "el propi expresident és qui ha reconegut haver comès el delicte" i que no s'està, per tant, en una situació parajudicial --referint-se a les paraules del diputat de JxCat, Marc Solsona--.

Finalment, el diputat republicà José Rodríguez ha assegurat que al Parlament "no li cauen els anells a l'hora de qüestionar els expresidents de la Generalitat", però apunta al fet que --segons ell-- una proposta com la de Cs segurament no s'hauria pogut tirar endavant al Congrés dels Diputats.