Directors de residències informaran la fiscalia dels familiars que surtin amb els avis a l'exterior

L'Associació Professional de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (ASCAD) ha facilitat als directors de residències un document per informar a la fiscalia dels familiars que treguin avis a l'exterior. El president de l'ASCAD, Andrés Rueda, ha explicat a l'ACN que veuen "prematur" permetre les sortides i ha afirmat que si surt malament, a qui reclamaran responsabilitats serà als directors dels centres. "No passaria res per esperar dues o tres setmanes", ha afirmat Rueda. Al document, el director del centre pot identificar la persona resident que surt a l'exterior i amb quin familiar, tot i haver-los informat "que el risc vital que comporta la sortida a l'exterior no pot ser assumit per la direcció del centre".

Rueda, i el mateix document, ha considerat que no té sentit que un familiar que vagi a una residència a visitar un resident hagi de mantenir la distància de seguretat i, en canvi, el pugui treure a l'exterior i aquestes mesures desapareguin. El president d'ASCAD ha indicat que, a més, quan el resident torna al centre transita per l'interior i això incrementa el risc de que el virus entri a la residència.

El president ha afegit que, ara per ara, no creuen que la situació en que es troba el virus, tot i que és molt millor que la de fa uns mesos, recomani aquestes sortides. "No toca encara", ha apuntat, al mateix temps que ha destacat que s'observa com s'estan produint brots arreu.

També ha posat sobre la taula que tot i que hi pot haver una responsabilitat social general s'observen situacions en què no es compleixen les mesures de seguretat per evitar el risc de contagi. En aquest sentit, ha indicat que és en aquests espais on hi podrien anar els residents que surten a l'exterior, contraure el virus i portar-lo a les residències.

Per això, ASCAD ha elaborat aquest document per tal que si la fiscalia busca responsables en cas que es produeixin brots o nous casos de covid per aquestes sortides "vagi a parlar amb el recomanador", en al·lusió al Departament de Salut o el Govern, com a responsables del pla que contempla aquestes sortides.

Rueda ha criticat també que la fase 3 "durés 35 hores a Catalunya" i ha reivindicat que ha costat molt que s'arribés a una situació de control a les residències després d'una situació "molt dolorosa", per la qual s'investiga un centenar de residències i es demanen responsabilitats per a una trentena. "Ens sentim el boc expiatori", ha manifestat.

El presidenet d'ASCAD ha assegurat que des de les residències s'ha treballat molt per complir totes les recomanacions i protocols però ha assegurat que no tenen "perquè anar al ritme econòmic i posar en risc" els residents, treballadors i familiars.