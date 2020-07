Una dona ha mort aquest dimarts per una agressió amb arma blanca en un domicili de la Rambla del Raval de Barcelona, segons ha avançat Betevé i han confirmat a l'ACN fonts coneixedores del cas. La trucada alertant dels fets ha arribat a les 11.50 hores. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies dels fets però tot apunta que es tracta d'un cas de violència masclista.