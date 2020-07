Colau descarta confinar Barcelona però diu que estudia «mesures de contenció»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va descartar ahir el confinament general de la ciutat davant l'augment de contagis però va afirmar que s'estudien «mesures de contenció». «En cap cas s'està parlant de confinament de la ciutat però sí que s'ha obert la porta a alguna mesura», va dir en acabar la reunió amb la consellera de Salut, Alba Vergés, en el marc de la comissió mixta de seguiment de la covid-19 a Barcelona. Segons Colau, els equips tècnics estaran en contacte per avaluar si caldria aplicar alguna mesura en els pròxims dies.

L'Ajuntament va informar que actualment a Barcelona hi ha 29 brots «petits» actius a la ciutat, la majoria de 3, 4 o 5 casos de positius però també d'entre 10 i 13 persones. Segons la regidora de Salut, Gemma Tarafa, les mesures que es prenguin es faran «amb les dades a la mà». En aquest sentit, va recordar que la majoria de contactes a la ciutat es fan en el temps d'esbarjo i en l'oci i el lleure de caire familiar i entre amics.



Focus a l'Hospitalet

El jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona en funcions de guàrdia va ratificar les mesures per aturar la covid-19 als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat, proposades pel Govern el dimarts. La ciutat ha registrat 329 casos en els darrer 7 dies i suma ja un total de 3.697 positius des de l'inici de la pandèmia. Tot i això, el jutge va rebutjar prohibir les reunions de més de 10 persones. En la resolució, notificada la matinada de dimecres, considera que en línies generals les mesures s'adeqüen a les competències del Govern i als motius sanitaris per aplicar-les. Estableix, però, que no es pot ratificar la prohibició de les reunions de més de 10 persones perquè «afecta directament un dret fonamental» consagrat a la Constitució.

En quedar incloses les prohibicions de bodes, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, el jutge afirma també que s'afecta el dret a la llibertat religiosa i que «no es troba base legal» per donar el vistiplau a aquesta prohibició. Per això, assegura que «res obsta que es puguin produir reunions de més de deu persones si es respecten les obligacions imposades i mesures sanitàries en vigor excloent de les mateixes aquelles persones que presentin símptomes clars de la malaltia detectables per altres mitjans menys gravosos».

Davant d'aquesta decisió, el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar que recorrerà la decisió judicial per fer valer el decret llei aprovat dilluns i que habilita el Govern per impulsar les mesures anunciades -inclosa la limitació d'aforaments a celebracions i reunions. Mentrestant, la resolució del Govern publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) recomana que les trobades no superin les 10 persones als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc i afegeix que en cas que se superin les 10 persones s'hauran d'extremar les mesures de protecció individual i col·lectiva «sota la responsabilitat de les persones que els organitzin i dels titulars dels locals i establiments on es realitzin».

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va reconèixer que la Policia Local no podrà dissoldre les reunions de més de 10 persones però va recordar que la distància social i l'ús de mascareta continuen sent obligatoris. «Potser no haurem de comptar el número de persones que estan reunides però si tenir l'obligació de respectar les mesures», va dir a TV3.

D'altra banda, el cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic, Antoni Trilla, va desensar la prohibició de les reunions de més de deu persones a l'Hospitalet i va demanar a la gent que ho apliqui tot i que el jutge no ho hagi ratificat. En declaracions a Catalunya Ràdio va dir que la reducció del contacte social és la via per aturar la transmissió i per això va fer una crida «a la responsabilitat de la gent».



Nou brot a Mataró

A la Regió Metropolitana Sud, s'ha detectat un rebrot al barri de Cerdanyola de Mataró. Fonts municipals assenyalen que les persones afectades són sis membres d'una mateixa unitat convivencial. L'Ajuntament apunta que els contagiats es troben confinats al seu domicili i indica que s'han activat tots els protocols necessaris per fer-ne el seguiment pertinent i assegurar que es troben en bones condicions. En aquests moments Mataró té una taxa de transmissió del coronavirus de 0,9 casos per cada 10.000 habitants. Hi ha 11 positius a tot el municipi.