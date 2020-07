L'oci nocturn creu que les noves mesures de confinament suposen un cop «letal» pel sector

El pòdium precintat d'una discoteca perquè la gent no hi balli

L'oci nocturn creu que les noves mesures de confinament que s'aplicaran a l'àrea metropolitana de Barcelona, la Noguera i el Segrià suposen un cop "letal" pel sector. En declaracions a l'ACN, el secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats i Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, ha assegurat que la meitat dels locals d'oci nocturn a Catalunya hauran de tancar "definitivament" i ha demanat una reacció "urgent" per part de l'administració. "Necessitem més de 30.000 MEUR a tot l'Estat per mantenir les empreses i els llocs de treball", ha reclamat Boadas. Segons les dades facilitades per la mateixa federació, a Catalunya hi ha prop de 10.000 locals que donen feina a més de 20.000 persones.