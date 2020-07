Torra declararà finalment al TSJC el 23 de setembre perquè tenia compromès el 29 de juliol

El president de la Generalitat, Quim Torra, declararà finalment com a investigat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 23 de setembre perquè tenia compromesa la data del 29 de juliol. Els advocats del president han demanat el canvi i el tribunal l'ha acceptat, han explicat fonts jurídiques. El TSJC va fixar la data del 29 de juliol perquè l'oficina del president no havia respost al requeriment per poder establir una data que fos compatible amb les seves obligacions públiques. La causa és per desobediència, de nou, per no retirar la pancarta sobre els presos independentistes del Palau el setembre passat.