Alcaldes metropolitans critiquen les mesures «incoherents» de la Generalitat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la de l'Hospitalet, Núria Marín, el de Cornellà, Antoni Balmón, el de Badalona, Xavier García Albiol, i la d'Esplugues, Pilar Díaz, han reclamat a la Generalitat que no prengui mesures "incoherents" ni "contradictòries" en la gestió dels brots de coronavirus a l'àrea de Barcelona.

Així ho han afirmat en una roda de premsa conjunta després de la reunió que han mantingut els tretze alcaldes dels municipis de la primera corona metropolitana de Barcelona afectats per les restriccions de la Generalitat i el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha proposat posar en marxa un "PROCICAT metropolità" complementari.

Colau ha dit reconèixer "totalment" que qui té competències per prendre mesures és l'executiu català, però que els ajuntaments són els que han d'aplicar-les, tot i ser els que tenen "menys recursos".

Balmón ha carregat contra el que considera una "gestió erràtica" de l'última fase de la pandèmia per part de la Generalitat i ha indicat que els alcaldes volen ser "coresponsables" i que la lleialtat funcioni "en doble sentit".

L'alcalde de Cornellà ha afegit així mateix que és molt difícil "donar respostes concretes" des dels municipis, quan ells mateixos han tingut més "incerteses que realitats".

En la mateixa línia que Balmón s'ha expressat l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, que ha indicat que "no es pot tenir una gestió erràtica", perquè no es podia donar el missatge "que la fase 3 durava 24 hores": "quan es donen aquests missatges passen aquestes coses", ha assegurat.

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha indicat que no és moment de "qüestionar decisions" si no "d'aplicar-les de la millor manera possible" i que el seu paper és el d'"intentar traslladar la resolució" de la Generalitat amb mesures, però tenint en compte "que hi ha algunes incoherències que cal posar de manifest".

Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha llançat un missatge d'unitat perquè "tots van en la mateixa direcció:" quan parla l'alcaldessa Colau o l'alcaldessa Marín està parlant en boca de tots els alcaldes".

"Hi ha hagut una certa incoherència amb les mesures que de moment s'han adoptat i que desitgem que siguin corregides en les pròximes hores", ha indicat Albiol, que ha afegit que un dels aspectes en què cal "aprofundir i perfeccionar" és l'aplicació de les resolucions plantejades pel Govern.

El primer edil de Badalona ha afegit que pregar "a finals de juliol que la gent es quedi a casa de manera voluntària i no se'n vagi a la Costa Brava o a la Costa Daurada és fer un exercici de voluntarisme".