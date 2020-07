El 'Procicat metropolità' de Barcelona estudia possibles mesures en 5 àmbits

El Consell Assessor Metropolità de Barcelona del Procicat farà públic aquest diumenge al matí les propostes de canvi en les restriccions de cultura, comerç, platges, esport i restauració per lluitar contra la covid-19. Després de reunir-se telemàticament durant dues hores aquest dissabte a la tarda els representants institucionals, els tècnics seguiran debatent durant la nit la concreció de les noves mesures o l'aclariment i interpretació de les mesures ja aprovades. Mentrestant, segueix vigent la prohibició d'obrir cinemes o el parc d'atraccions del Tibidabo, per exemple. Aquest nou òrgan consultiu es reunirà diàriament per seguir l'avaluació del brot.

Els àmbits sobre els quals tractarà la reunió nocturna són la cultura (cinemes, teatres, concerts), l'esport (gimnasos i centres esportius), les platges, el comerç i els mercats ambulants, i l'homogeneïtzació d'horaris d'obertura de bars i restaurants.

La reunió telemàtica, que havia de començar a les 6 de la tarda i ha durat unes dues hores, ha estat presidida pel delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, i ha comptat amb l'assistència dels alcaldes dels municipis implicats, la secretària general de Salut, Laura Pelay, el secretari general d'Interior, Brauli Duart, i la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer.

Durant la nit es reuniran els responsables més tècnics. Si fan aclariments o interpretacions del decret ja aprovat pel Govern i el jutjat, es podran aplicar immediatament. Si es fan propostes de canvis en el decret, aquestes hauran de seguir el recorregut habitual. Primer passar pel Procicat general, ser aprovades pel Govern i finalment per un jutjat.

De moment, i mentre no es facin els aclariments concrets o s'aprovin modificacions legals a les restriccions aprovades aquest divendres, es mantenen vigents les recomanacions, restriccions i prohibicions establertes al decret, com el tancament del parc d'atraccions del Tibidabo, els cinemes, els teatres o els gimnasos, entre altres. Platges, restauració i comerç podran obrir amb les limitacions imposades.

No obstant això, Fernández ha recordat que els ajuntaments poden demanar excepcions concretes per activitats prohibides però que sí que compleixin certes mesures de seguretat. La intenció, segons Fernández, no és prohibir determinats espais perquè siguin més conflictius que altres, sinó reduir al màxim la mobilitat.