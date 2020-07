Diversos alcaldes insten la Generalitat a no prendre decisions «incoherents»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la de l'Hospitalet, Núria Marín; el de Cornellà, Antoni Balmón; el de Badalona, Xavier García Albiol, i la d'Esplugues, Pilar Díaz, van reclamar ahir a la Generalitat que no prengui mesures «incoherents» ni «contradictòries» en la gestió dels brots de coronavirus a l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho van afirmar en una roda de premsa conjunta després de la reunió que van mantenir els tretze alcaldes dels municipis de la primera corona metropolitana de Barcelona afectats per les restriccions del Govern i el president de la Generalitat, Quim Torra, que va proposar posar en marxa un «Procicat metropolità» complementari.

Colau va dir reconèixer «totalment» que qui té competències per prendre mesures és l'executiu català, però va afegir que els ajuntaments són els que han d'aplicar-les, tot i ser els que tenen «menys recursos». En aquesta roda de premsa, un periodista li va preguntar a l'alcaldessa de Barcelona si tenia previst marxar de la ciutat, ja que diverses persones havien assegurat haver vist el seu marit carregant les maletes al cotxe, però Colau va aclarir que tot i que la família marxava, ella continuaria a la capital catalana.

Balmón va carregar contra el que considera una «gestió erràtica» de l'última fase de la pandèmia per part de la Generalitat i va indicar que els alcaldes volen ser «corresponsables» i que la lleialtat funcioni «en doble sentit». L'alcalde de Cornellà va afegir així mateix que és molt difícil «donar respostes concretes» des dels municipis, quan ells mateixos han tingut més «incerteses que realitats».

En la mateixa línia es va expressar l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, que va indicar que «no es pot tenir una gestió erràtica», perquè no es podia donar el missatge «que la fase 3 durava 24 hores». «Quan es donen aquests missatges passen aquestes coses», va assegurar.

L'alcaldessa de l'Hospitalet va assenyalar que no és moment de «qüestionar decisions», sinó «d'aplicar-les de la millor manera possible», i que el seu paper és el d'«intentar traslladar la resolució» de la Generalitat amb mesures, però tenint en compte «que hi ha algunes incoherències que cal posar de manifest».

Les mesures i recomanacions del Govern català tampoc han tingut una bona acollida entre els ciutadans si es té en compte la reacció dels barcelonins a la petició de la Generalitat de no desplaçar-se durant el cap de setmana si no era absolutament necessari. Un total de 416.464 vehicles van sortir de la capital catalana entre les tres de la tarda de divendres i la mateixa hora d'ahir; amb una mitjana de tres persones per vehicle, un èxode d'1,2 milions de persones que haurien ignorat la recomanació del Govern català, informa El Periódico, que cita dades del Servei Català de Trànsit.



Més de 1.220 nous casos

Paral·lelament, Catalunya havia registrat fins ahir 81.932 casos positius de coronavirus confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR), 1.226 més que en el recompte de divendres, segons va informar la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat. Les funeràries han registrat fins al moment 12.636 morts a Catalunya per la malaltia, tres més que en l'últim balanç: 6.916 en hospital o centre sociosanitari, 4.114 en residència, 801 en domicili, i la resta són casos no clasificables en no haver-hi prou informació.

Del total de casos, 4.201 han estat hospitalitzats en estat greu (actualment 57), i les altes hospitalàries són ara 40.405. Quant a residències de gent gran, hi ha fins ara 15.323 persones que han donat positiu.