La Generalitat prohibeix obrir discoteques i sales de festes

El comitè tècnic del PROCICAT ha decidit suspendre a tot Catalunya l'obertura al públic dels establiments que disposin de llicència per a les activitats de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles. També queden suspeses a tot Catalunya les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en el punt precedent. A més, s'estableix l'horari de tancament de les activitats de salons de joc, casinos i sales de bingo, arreu del país, a les 24h.

També en els municipis que es detallen a continuació i que corresponen on hi ha mesures restrictives per contenir els brots de coronavirus, s'estableix, per a les activitats de restaurants, bars, terrasses, guinguetes i bars musicals, un horari de tancament a les 24:00 hores, llevat que les ordenances municipals continguin l'obligació d'horari de tancament anterior:

Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Badalona, Figueres, Vilafant, els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Preixens, Térmens, Torrelameu, La Sentiu de Sió, Vallfogona de Balaguer, i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat.

Paral·lelament, continuen vigents les restriccions actualment, establertes pels municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre,.

Correspon als Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. El seu incompliment serà objecte de règim sancionador.

El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies. Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia 25 de juliol de 2020.