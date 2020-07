El PDeCAT recela de la fundació de JxCat: «La promesa de ser inclusius no s'ajusta a la realitat»

El PDeCAT recela de la fundació de JxCat. Fonts de la direcció que presideix David Bonvehí consultades per l'ACN han valorat l'acte polític de JxCat d'aquest dissabte, amb Carles Puigdemont, Quim Torra i els presos de 'Junts'. "La promesa de ser inclusius no s'ajusta a la realitat", apunten des de l'entorn de Bonvehí, que desconfia de la promesa de Puigdemont perquè JxCat no sigui "cap eina sectària ni excloent". En la mateixa línia, Toni Comín ha afegit que "ningú ha de renunciar a la seva trajectòria" per poder formar part de JxCat. Paraules que l'executiva del PDeCAT també rebutja: "Importen els fets". Per altra banda, l'entorn de Bonvehí emplaça el sector crític a mesurar la correlació de forces durant l'executiva de dilluns que ve.

"Estan per sota de les seves expectatives", valora l'entorn de Bonvehí, sobre l'acte polític de JxCat d'aquest matí. Els afins al president del PDeCAT també opinen que el nou partit no ha engegat amb la força que esperava Puigdemont. Argumenten, per exemple, que els 2.500 militants actuals de JxCat estan "lluny" dels 7.900 associats de la Crida -un 40% del cens- que van participar de la consulta del 19 de juliol, per convertir-se en una fundació.

El sector oficialista del PDeCAT opina que hi ha poca diferència entre la fundació de JxCat amb les promeses del mateix entorn que va crear la Crida de Jordi Sànchez: "Diuen que seran inclusius, transversals, que hi cabrà tothom i que es faran primàries, però al final es farà el que digui Puigdemont", sostenen des de la direcció demòcrata, que constaten que "el problema no són les declaracions, sinó els fets".



Calibrar les forces

L'equip de Bonvehí critica que l'expresident del Govern hagi tirat endavant el seu partit, malgrat que encara es mantenen certes converses per buscar un acord 'in extremis' entre PDeCAT i JxCat. Els dirigents arrenglerats amb Bonvehí, Marc Solsona, Marc Castells, Ferran Bel i Montserrat Candini creuen que, després de la fundació de JxCat, l'entesa és ara "més lluny", principalment pel model ideològic.

En aquest sentit, els afins amb el president del PDeCAT insisteixen que si no hi ha acord el partit es presentarà en solitari a les properes eleccions. Confien que no aconseguirien només "uns pocs milers de vots", i avisen que aquests suports podrien allunyar JxCat de superar ERC.

Per últim, el mateix sector oficialista del PDeCAT emplaça els crítics -la majoria ja s'han donat d'alta a JxCat- a calibrar forces durant la reunió de l'executiva de dilluns que ve. "Si cal, votarem", adverteixen els alineats amb Bonvehí, segurs que mantenen majoria a la direcció. Tot i que els oficialistes no tenen previst presentar cap proposta, insten els 'puigdemontistes' a mesurar les seves capacitats a la trobada de demà passat.



"Ja tenim partit: JxCat"

Per la seva banda, el sector crític se centra ja en la "nova eina" de JxCat. De fet, els afins a Puigdemont rebaixen la importància que puguin tenir l'agenda i les passes que intentin marcar Bonvehí i la seva direcció "segrestada". Formen part d'aquest sector Míriam Nogueras -vicepresidenta del PDeCAT-, Lourdes Ciuró, Joan Pere Gómez, Francina Vila i Montse Morante -que dilluns assistirà a la seva darrera executiva, ja que va decidir marxar de la direcció per formar part de JxCat.

"Nosaltres ara ja tenim l'eina, el partit i el projecte", subratllen des del sector crític, en referència a JxCat, ara ja en ple procés de fundació. Els dirigents del PDeCAT que ja militen a 'Junts' reivindiquen la proposta dels "presos polítics" -rebutjada per la majoria de l'executiva- perquè el Partit Demòcrata s'integri a JxCat. I estudien si forcen alguna votació al Consell Nacional del 30 de juliol.