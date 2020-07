Aixequen el confinament perimetral de Lleida i sis municipis del Baix Segre

El Govern català ha aixecat el confinament perimetral que es mantenia a la ciutat de Lleida i a sis municipis del Baix Segre, segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés. L'executiu no allarga d'aquesta manera aquesta mesura perimetral, que s'acaba aquest dijous a les quatre de la tarda. A més, es relaxen les mesures en aquests municipis. Segons ha explicat Vergés, els comerços podran obrir sense superar el 50% de l'aforament, i també ho podran fer els bars i restaurants, amb consum només a les terrasses, que tampoc podran superar la meitat de l'aforament i hauran de tancar com a molt tard a la mitjanit. Les trobades de més de 10 persones continuaran prohibides.

Totes aquestes mesures es publicaran al DOGC i es començaran a aplicar a partir demà dijous a les 16h quan acaba la resolució anterior del Govern i entra en vigor la nova, ha aclarit Vergés. Aquestes mesures, ha explicat, són revisables però en principi està previst que durin 15 dies. Entre elles, a més de l'aixecament perimetral dels set municipis, als comerços no caldrà ja demanar cita prèvia, tot i que l'aforament es limita al 50%. Els bars i restaurants podran obrir també al 50% però només a les terrasses perquè "l'aire lliure comporta menys risc que els espais tancats".

La raó d'aquesta diferència amb les mesures decidides a l'àmbit metropolità és la situació epidemiològica, ha dit la consellera. La taxa d'incidència del virus és més gran a Lleida que a l'àrea metropolitana, ha explicat, i per això, les mesures "han de ser més estrictes". Tot i això, ha volgut remarcar que la decisió de deixar obrir les terrasses "és un pas molt agosarat perquè estem en zona vermella" i ha recordat que s'ha de fer "mantenint les mesures de prevenció i protecció". Vergés ha reconegut que són "molt conscients que la restauració està patint" i per això, ha dit, "hem fet un pas per poder ajudar a aquest sector intentant trobar un equilibri entre salut i economia", ha afegit.

Pel que fa als establiments que no disposen d'espai exterior, Vergés ha obert la porta a que demanin als ajuntaments permís per poder muntar terrasses amb taules i cadires la via pública. "És competència municipal", ha dit.

Estabilització de la corba

El relaxament de les mesures a Lleida i sis municipis del Baix Segre, ha explicat la consellera de Salut, s'ha pres perquè s'ha pogut estabilitzar la corba epidemiològica. Tot i això, ha alertat, "hem d'anar amb molt de compte perquè seguim en nivell 4 i hem de seguir reduint l'activitat social". "Hem aprovat mesures menys restrictives, no per relaxar-nos sinó per començar a veure la llum al final del túnel", ha dit.

"Veiem clarament un canvi de tendència tot i que 704 casos en una setmana segueixen sent molts", destaca Vergés. Tot i això són menys casos que la setmana anterior quan se superaven el miler i ara molts d'ells són asimptomàtics, ha afegit. A més, ha destacat que la taxa de reproducció efectiva està per sota d'1 i per tant, "podem parlar clarament de tendència decreixent", ha dit.

Vergés ha recordat que actualment a la regió sanitària de Lleida hi ha 189 persones ingressades i que el màxim que hi ha hagut en aquesta segona onada són 203. En aquest sentit, destaca que en la primera onada de coronavirus el nombre màxim de persones que van estar ingressades a la regió sanitària de Lleida va ser de 232. "No estem tan lluny", ha alertat Vergés, que ha fet un "avís a navegants": "la situació pot canviar si ens relaxem".