Un detingut a Manresa per abusar sexualment de vuit dones en un mes

Un dispositiu conjunt entre els Mossos i la Policia Local de Manresa ha permès detenir un home, de 30 anys i veí de Sant Salvador de Guardiola, com a presumpte autor de vuit delictes d'abús sexual i un robatori amb violència en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc entre el 3 de juliol i el 4 d'agost, quan diverses dones van denunciar haver estat víctimes d'abusos sexuals a Manresa. Totes coincidien en un mateix patró: l'autor actuava sempre al matí i triava dones que caminaven per la via pública. Aleshores se'ls acostava des de la bicicleta i els hi tocava els pits i el cul des del mateix vehicle. Finalment, aquest dimecres, van detenir el presumpte autor mentre circulava amb la seva bicicleta al barri de Tres Creus de Manresa.

En un dels casos, l'home va intentar estrebar una bossa de mà a una de les dones, però no ho va aconseguir. El detingut, que acumula múltiples antecedents policials, passarà properament a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.