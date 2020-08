Detenen un pres per cometre fins a 8 abusos sexuals quan sortia de permís

Els Mossos d'Esquadra van detenir un pres per cometre abusos sexuals a Manresa quan sortia de permís. L'home té un règim penitenciari de tercer grau i, per tant, surt de dia i només es desplaça al centre on compleix la pena per dormir-hi. Era precisament al matí, quan sortia del centre obert –no passa la nit en un centre penitenciari pròpiament dit–, quan actuava i feia tocaments a dones que trobava pel carrer, fins al punt que va abusar-ne de vuit entre el 3 de juliol i el 4 d'agost, segons fonts properes al cas.

Els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement dels delictes d'abusos sexuals a la ciutat perquè les víctimes ho havien denunciat davant l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la policia i van comprovar que les vuit dones coincidien a descriure un mateix patró d'actuació: l'autor actuava sempre als matins i triava dones que caminaven per la via pública. Aleshores, segons la policia, se'ls acostava amb una bicicleta amb la qual circulava i els feia tocaments als pits i al cul.

El detingut, un veí de Salelles, dins el terme de Sant Salvador de Guardiola, de 30 anys, sortia cada matí del centre obert i es dirigia al domicili familiar amb bicicleta i feia més o menys la mateixa ruta. Per aquest motiu la policia sabia com localitzar-lo. Dimecres al matí la Unitat d'Investigació del Bages, que es va fer càrrec d'esbrinar l'autoria d'aquests vuit delictes d'abusos sexuals, i que va tenir la col·laboració de la Policia Local de Manresa, va dur a terme una àmplia actuació policial centrada a la carretera C-37z. L'operatiu, que va cobrir aquesta via des de Manresa fins al barri de Salelles, va permetre aturar, identificar i detenir el presumpte autor quan circulava amb bicicleta al barri de Tres Creus.

Al detingut se li imputen els vuit abusos i un intent de robatori amb violència, i és previst que passi avui a disposició del jutge, que ha de decidir els càrrecs que se li imputen i si conserva el tercer grau penitenciari. Els abusos es van cometre a diferents carrers de la capital del Bages, des del de Santpedor, el Guimerà i passant pel del Sant Bartomeu, entre d'altres.

L'home acumulava 13 antecedents abans de ser detingut de nou dimecres per abusos i intent de robatori. En el seu expedient delictiu consta agressió en l'àmbit de la llar, robatoris i conducció temerària, entre altres delictes.