L'Hospital del Mar preveu que a la tardor la situació de la Covid «serà greu»

Primer pla d'una professional sanitària de l'Hospital del Mar amb ulleres i mascaretes per protegir-se del coronavirus | Laura Fíguls

El cap de la unitat de tractament de la Covid-19 a l'Hospital del Mar de Barcelona, Robert Güerri, considera que a la tardor la situació de propagació del coronavirus "serà greu" perquè, quan baixin les temperatures i la gent es tanqui a llocs interiors, la transmissió "serà més afectiva".

En unes declaracions a RAC1, l'infectòleg responsable de la unitat de tractament contra la Covid-19 a l'Hospital del Mar afirma tenir la sensació que a les diverses administracions "hi ha falta de planificació" respecte a com cal actuar contra la pandèmia.

Segons Robert Güerri, "en el moment en què baixin les temperatures i estiguem a llocs interiors, la transmissió pot ser molt més efectiva i amb càrregues virals més altes" que ara mateix, i si a això se li suma la grip estacional "la situació pot ser molt greu".

En ple estiu, "la situació, tot i que no és bona, és millor que la que hi haurà en pocs mesos", motiu pel qual el doctor Robert Güerri considera que "hem de preparar-nos ara".

Ha explicat també que, si bé "la temperatura i la calor influeixen en la transmissió, hi ha altres factors, com el distanciament social, i això és el que ens ha fallat, quan es va aixecar el confinament tots vam sortir al carrer en tromba".

Güerri s'ha mostrat crític amb les administracions i ha indicat tenir "la sensació" que "les decisions polítiques es prenen sense planificació", cosa que li sorprèn: "Nosaltres com a hospital fem un pla de contingència amb una sèrie d'escenaris i, en canvi, la impressió que es transmet des de les administracions és que no hi havia planificació global, almenys fins ara".

Sobre la situació concreta de l'Hospital del Mar, ha precisat que ara hi ha 9 malalts de Covid-19 a les UCI, que són el 50% del total "de llits que hi ha disponibles, mentre que a planta tenen 28 pacients.

El perfil dels ingressats ha anat canviant amb el pas el temps, ha corroborat aquest mateix responsable sanitari, perquè al març eren persones majors de 65 anys, mentre que ara són més joves i la mitjana d'edat ha baixat deu anys.

Pel que fa a la vacuna, ha indicat que hi ha diverses proves que "estan donant bons resultats" i que "estan en fase d'estudi bastant avançat, però encara ens queden uns quants mesos per poder-les subministrar".