Pascal insta el PDeCAT a triar entre JxCat i el PNC: «El referent de Puigdemont és Otegi; el nostre, Urkullu»

La secretària general del Partit Nacionalista Català (PNC), Marta Pascal, ha fet una crida al PDeCAT a "decidir on se situa" en el tauler polític. "El referent de Puigdemont i JxCat són Bildu i Otegi; el nostre, Ortuzar i Urkullu", ha dit en una entrevista amb el diari 'El Correo'. Pascal, excoordinadora del PDeCAT i exsenadora de JxCat, ha criticat "la situació de bloqueig i d'agendes personals" de la política catalana i ha confiat "que s'imposi el sentit comú" perquè "governar des de Waterloo és inacceptable". Per això, ha alertat que "és urgent que hi hagi eleccions" a Catalunya i que s'estableixi "una nova agenda de prioritats que posi els interessos dels catalans en primera línia".