Catalunya registra 540 casos nous de covid-19 confirmats per PCR i 13 defuncions

Catalunya registra 540 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 94.444, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 115.768 casos (774 més) amb totes les proves. Segons les dades de Salut, 12.912 persones han mort des de l'inici de la pandèmia per coronavirus, després que s'hagin reportat 13 defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot és molt alt, de 148,09 -el llindar de risc alt és 100- i es troba estable, però estancat (la setmana passada era de 150,53). La velocitat de propagació es manté en 1,02, mentre que la setmana passada s'havia mantingut per sota de la barrera de l'1. Hi ha 671 pacients ingressats, 12 més que en el balanç anterior; 132 a l'UCI (2 més).

El risc de rebrot continua a Catalunya clarament a la zona vermella, ancorat des de fa alguns dies després d'estabilitzar-se, tal com van confirmar les autoritats sanitàries la setmana passada. Així, ha passat de 176,85 fa dues setmanes -del 26 de juliol a l'1 d'agost- a 150,53 en fa una -del 2 al 8 d'agost- i al valor actual de 148,09. El pic del risc de rebrot es va registrar el 23 de juliol en situar-se per sobre de 200.

La taxa de reproducció del virus (Rt) es manté en 1,02. Entre el 2 i el 8 d'agost, era de 0,96, per sota de la barrera de l'1, que és on s'ha de situar per frenar la propagació del virus, ja que aquest indicador mostra quantes persones contagia de mitjana algú amb coronavirus; és a dir, si la Rt és 1, significa que una persona en contagia una altra.

Entre el 9 i el 15 d'agost, a Catalunya s'han detectat 5.667 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 5.891 de l'interval de set dies anterior, del 2 al 8 d'agost, i als 6.596 del 26 de juliol a l'1 d'agost. La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 73,87 per cada 100.000 habitants -85,98 fa dues setmanes i 76,79 en fa una-.

Entre el 9 i el 15 d'agost, s'han realitzat 65.422 PCR, amb una taxa de 852,75 proves per 100.000 habitants. D'aquestes, el 9,32% han tingut un resultat positiu i la mitjana d'edat de les persones a qui s'ha detectat el virus és de 38 anys.

Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 94.444 són per PCR, 4.413 epidemiològics, 3.079 probables, 4.011 són proves ELISA i 9.821 tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació de l'estat immunològic).

En les darreres hores s'han reportat 13 defuncions i el total de persones que han mort per coronavirus s'eleva a 12.912, segons les dades de Salut. 7.101 persones han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, amb set defuncions en les darreres hores; 4.127 en residències, amb una defunció notificada en les darreres hores ; 819 en domicilis, una més; i 865, quatre més, no estan classificades per falta d'informació.



Residències

Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia entre les persones que viuen en residències són 15.623, 12 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 17.120 si es tenen en compte les altres proves.

En aquests mesos, 6.387 persones que vivien en residències han mort, set més que en el balanç anterior. D'aquestes defuncions, 1.868 corresponen a centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.112 s'han produït en residències, 94 en domicilis i 313 no es poden classificar per falta d'informació.



Barcelona: El risc de rebrot s'estanca a nivells alts

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 24.868 (91 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 31.464 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.346 persones, amb sis defuncions notificades en les darreres hores. El risc de rebrot continua molt elevat i se situa ara en 173,51, en un nivell similar a la setmana passada (179,41 del 2 al 8 d'agost). La Rt s'enfila a 1,06 i la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 82,57 per cada 100.000 persones. Hi ha 147 pacients ingressats, 32 a les UCI.

A la ciutat de Barcelona, s'han registrat des de l'inici de la pandèmia 24.273 casos confirmats per PCR (92 més) i 30.679 amb totes les proves. Un total de 4.306 persones han mort per coronavirus en aquests mesos; quatre defuncions reportades en les darreres hores. El risc de rebrot és de 171,41 –fa dues setmanes era de 215,66 i en fa una, de 176,32-. La Rt és d'1,06, per sobre dels valors de fa una setmana (0,96).



Metropolitana nord: Risc de rebrot de més de 500 a Granollers; el Vallès Occidental millora

La regió metropolitana nord registra un total de 21.654 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia, 187 més que en l'últim balanç; 26.019 amb totes les proves. Han mort 2.942 persones des de l'inici de la pandèmia; cinc defuncions han estat reportades en les últimes 24 hores. El risc de rebrot se situa en 150,16 i baixa una mica -162,78 en l'interval de set dies anterior-. La velocitat de propagació del virus baixa per sota de la barrera de l'1, a 0,98, i la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies per 100.000 habitants és de 76,07. Segons les últimes dades, hi ha 182 pacients ingressats, 21 a les UCI.

A Granollers, ciutat on es va fer el primer cribratge després de detectar-s'hi un brot, el risc de rebrot es troba molt elevat des de fa dies i ara és de 509,28 -348,31 fa una setmana; 279,13 en fa dues-. La Rt és d'1,35 i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és molt alta, concretament de 220,72 entre el 9 i el 15 d'agost (127,95 fa dues setmanes). Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 773 casos a la capital del Vallès Oriental (+32); 896 amb totes les proves. Un total de 76 persones han mort després que s'hagin reportat dues defuncions en les darreres hores.

Després de Granollers, es van fer cribratges massius a Sabadell, Terrassa i Ripollet per intentar tallar de forma precoç les cadenes de contagis. A Ripollet, el risc de rebrot ha sortit de la zona vermella en l'actualització d'aquest dimecres (96,03) i, a les capitals del Vallès Occidental, la situació també millora, si bé les taxes de contagis continuen sent elevades.

A Sabadell, s'han registrat 2.686 casos confirmats per PCR de l'inici de la pandèmia, 30 més que en el darrer balanç. Comptant totes les proves, la xifra de casos s'eleva a 3.179. Per altra banda, 361 persones han mort en aquesta ciutat des de l'inici de la pandèmia, amb una defunció notificada en les darreres hores. El risc de rebrot baixa respecte a les darreres actualitzacions, però continua sent molt alt ( 203,75). La Rt marca 1,11 i la taxa de confirmats per PCR, 96,45.

A Terrassa, el nombre total de casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia és de 2.452 (+8), 2.878 amb totes les proves. 265 persones han mort des de l'inici de la pandèmia en aquesta ciutat. El risc de rebrot és molt alt però baixa, a 216,35 -306,43 fa una setmana-. La Rt se situa per sota de l'1, en 0,93, i la taxa de confirmats per PCR és de 111,28. Actualment hi ha 37 pacients ingressats, 7 a l'UCI.

A Mollet del Vallès, on també han augmentat les proves PCR davant l'increment de casos, el risc de rebrot és molt alt, però baixa, a 270,92 -436,82 fa una setmana-. La Rt baixa de la barrera de l'1 i se situa en 0,90 i la taxa de confirmats per PCR és de 128,25. Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat per PCR 735 casos (+8) i 892 amb totes les proves. 102 persones han mort al municipi des de l'inici de la pandèmia.

Santa Coloma de Gramenet, on s'està fent un cribratge, té un risc de rebrot de 293,88 -276,52 fa una setmana- i la Rt ara puja a 1,06. Des de l'inici de la pandèmia, la població ha registrat 1.991 casos confirmats per PCR, 22 més, i 214 defuncions, una notificada en les darreres hores.



Regió metropolitana sud: La situació crítica a l'Hospitalet millora a poc a poc

La regió sanitària metropolitana sud registra un total de 19.556 casos confirmats per PCR, 64 en les darreres hores; 23.099 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus són 2.366, una defunció reportada en les darreres hores. El risc de rebrot continua estant en nivells molt elevats (186,25), però baixa respecte a intervals anteriors -226,63 la setmana passada i 262,06 en fa dues-. La velocitat de propagació del virus es manté per sota de l'1 des de fa dies, en 0,96 –0,99 la setmana passada i 1,08 en fa dues-. La taxa de confirmats per PCR és de 89,48 per cada 100.000 habitants. En aquesta regió, hi ha 133 pacients ingressats per la covid-19, dels quals 31 estan a les UCI.

A l'Hospitalet de Llobregat, els casos confirmats per PCR són un total de 6.686, 9 més que l'anterior balanç. Amb totes les proves, la xifra s'eleva a 7.388. Les defuncions a la segona ciutat de Catalunya han estat 508 (cap notificada en les darreres hores). El risc de rebrot és molt alt però va baixant, ara en 440,75 -fa dues setmanes era de 639,46 i la setmana passada era de 511,78-. La Rt torna a baixar per sota de l'1 i ara se situa en0,99. Actualment hi ha 73 pacients ingressats, 16 a l'UCI. A la segona ciutat més poblada de Catalunya, a principis de juliol es va detectar un fort increment de contagis que va portar el risc de rebrot a un pic de prop de 900 el 21 de juliol.

A Vilafranca del Penedès, ciutat on es va fer cribratge massiu després de detectar-s'hi un augment de contagis, el risc de rebrot està baixant i ara és de 118,79 -232,47 fa dues setmanes-. La Rt és de 0,91 i la taxa de confirmats per PCR, de 57,70, la meitat que fa dues setmanes, quan era de 117,80. S'han confirmat 540 casos per PCR des de l'inici de la pandèmia (1 en les darreres hores) i 576 amb totes les proves. En aquesta ciutat han mort 88 persones.



Lleida, cada vegada més lluny dels màxims del juliol

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 8.867 casos confirmats per PCR, 36 més que el dia anterior. Són 9.482 si es tenen en compte totes les proves. 275 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, una defunció notificada en les darreres hores. Pel que fa al risc de rebrot, després que la setmana passada baixés per primera vegada des de finals de juny de 300, ara se situa en 222,75. La velocitat de propagació es manté per sota d'1 des de fa dies i ara és de 0,92. La taxa de confirmats per PCR del 9 al 15 d'agost és de 112,63 per 100.000 habitants, pràcticament la meitat que fa dues setmanes (213,71). Hi ha 72 pacients ingressats, 17 a l'UCI.

A la comarca del Segrià, hi ha 6.563 casos confirmats per PCR, 19 més; 6.809 amb totes les proves. 193 persones han mort des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot es redueix respecte a l'últim balanç i se situa en 237,20. El pic del risc de rebrot va registrar-se a la comarca el 22 de juliol, amb un índex de prop de 1.200. La Rt és de 0,87 i la taxa de confirmats per PCR en els últims set dies, de 120,48 per cada 100.000 habitants. Hi ha 52 pacients ingressats i 10 estan a les UCI.

La ciutat de Lleida ha registrat un total de 4.376 casos confirmats per PCR, 10 més que en el darrer balanç; 4.546 amb totes les proves. Hi han mort 144 persones. El risc de rebrot a la capital del Segrià baixa en aquesta actualització, amb 225,17. El nivell és alt, però queda lluny dels valors superiors a 1.000 que va registrar la ciutat a mitjan juliol. La velocitat de propagació del virus és de 0,85.



Girona es manté en risc moderat

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 7.196, 41 més, i pugen a 9.340 si es tenen en compte totes les proves. Han mort 829 persones des de l'inici de la pandèmia (cap defunció reportada en les darreres hores). El risc de rebrot se situa en 81,34 i es manté en moderat des de fa més de dues setmanes, després que a finals de juliol sortís ràpid de la zona vermella. La Rt és d'1,09 i la taxa de confirmats per PCR del 9 al 15 d'agost, de 39,55. Hi ha 27 pacients ingressats, 9 a l'UCI.



Catalunya central: el risc de rebrot s'apropa a la zona vermella

La regió sanitària de les comarques centrals té un total de 6.973 casos confirmats per PCR, 30 més. La xifra s'eleva a 8.693 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.622 persones en aquesta regió, una defunció notificada en les darreres hores. El risc de rebrot a la regió puja i s'apropa al llindar de risc alt, amb un valor de 91,62. Des de mitjan juliol, el risc de rebrot en aquesta regió ha registrat diverses pujades i baixades, però de moment s'ha mantingut dins la franja de risc moderat. La taxa de reproducció del virus s'allunya cada vegada més de la barrera de l'1, ara a 1,37 -0,94 en les dades actualitzades diumenge; 1,06 en les de dilluns, 1,22 en les de dimarts- i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 36,76. Hi ha 30 pacients ingressats, 2 a l'UCI.



Camp de Tarragona: els contagis es tripliquen a Reus

Al Camp de Tarragona, s'han registrat 2.896 casos confirmats per PCR, amb un creixement de 64 positius respecte a l'anterior balanç. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 3.311. En aquesta regió han mort 396 persones (cap defunció notificada en les darreres hores). El risc de rebrot continua creixent i se situa en 139,07, després que fa dos dies entrés en zona vermella, on no hi era des de l'abril. La setmana passada, el risc de rebrot era del 51,34 (mitjà-baix). La Rt torna a pujar, ara a 1,76, i la taxa de confirmats per PCR se situa en 54,66 per cada 100.000 habitants. Hi ha 36 pacients ingressats, 6 a l'UCI.

A Reus, on en els darrers dies s'ha registrat un augment de casos, el risc de rebrot s'ha disparat a 390,51, després que el 10 d'agost entrés a la zona vermella. La Rt és molt alta, de 2,44, i la taxa de confirmats per PCR, de 120,58. En aquesta ciutat, des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 533 casos per PCR, 31 en les darreres hores; 595 amb totes les proves. En l'última setmana (dades del 10 al 15 d'agost), s'han confirmat per PCR 133 casos, més del triple que en l'anterior (del 2 al 8 d'agost), quan se'n van reportar 41. 49 persones han mort en aquests mesos.

En canvi, el risc de rebrot a la ciutat de Tarragona es manté ara com ara molt estable en la franja de risc mitjà baix, amb un valor de 36,69.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot es dispara a Tortosa

La regió de les Terres de l'Ebre acumula des de l'inici de la pandèmia 725 casos confirmats per PCR, 2 més que en el balanç anterior, i 900 amb la resta de proves. En aquesta regió han mort 61 persones, una defunció notificada en les darreres hores. El risc de rebrot continua pujant i arriba a 183,86, després que fa dos dies tornés a entrar en la zona de risc alt, d'on havia sortit feia uns dies -69,84 fa una setmana; 183,22 en fa dues-. La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 60,96 per 100.000 habitants i la Rt puja a 1,83. Hi ha 16 pacients ingressats, 5 a l'UCI.

A Tortosa, els casos s'han doblat en una setmana: de 15 casos confirmats per PCR del 2 al 8 d'agost, s'ha passat a 32 del 9 al 15. Des de l'inici de la pandèmia, se n'han confirmat 157, dos en les últimes hores; 214 amb totes les proves. El risc de rebrot és de 423,37 i la Rt, de 2,45. 12 persones han mort en aquesta ciutat.



Alt Pirineu i Aran: nou casos confirmats en les últimes hores

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha registrat 484 casos, nou en les últimes hores; 624 sumant totes les proves. 29 persones han mort des de l'inici de la pandèmia (cap defunció en els darrers dies). El risc de rebrot continua augmentant i se situa en 171,85, després que en l'actualització d'aquest dilluns aquesta regió també entrés a la zona vermella (des de mitjan juliol no tenia un risc alt de rebrot). La Rt també puja i se situa en 2,13 i la taxa de confirmats per PCR és de 59,09. Hi ha tres pacients ingressats.



Balaguer, Granollers i l'Hospitalet de Llobregat, on el risc de rebrot és més alt

Amb les dades acumulades de la setmana del 9 al 15 d'agost, els tres municipis de Catalunya amb el risc de rebrot de coronavirus més elevat són Balaguer (799,25), Granollers (509,28) i l'Hospitalet de Llobregat (440,75). Balaguer porta des de principis de juliol en la zona vermella i l'11 de juliol va arribar a un pic de més de 2.000; Granollers i l'Hospitalet de Llobregat porten dies amb taxes molt altes. Paral·lelament, els municipis amb la taxa de reproducció del virus més alta són Valls (3,38), Premià de Mar (2,57) i Tortosa (2,45). En els municipis menys poblats, les variacions poden ser més accentuades. Així, Lloret de Mar tenia una Rt molt alta la setmana passada (3,54) i ara ha baixat a 1,10.