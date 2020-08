Torra vol traslladar la taula de negociació a Europa si l'Estat no pacta l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, vol traslladar la taula de negociació a Europa si La Moncloa segueix sense pactar l'autodeterminació. Així ho va explicar ahir en una entrevista a l'ACN, després de «constatar» que el diàleg amb Madrid fins ara només s'ha traduït en «fotos». «Ja n'hi ha prou d'enganyar-nos. Estan disposats a negociar l'autodeterminació? Si no, negociarem a Brussel·les i no perdrem més el temps», va afegir, segons informa El Periódico.

A més, el president demana a l'independentisme una «reflexió» més programàtica que de noms, i insta els partits a compartir punts en els programes electorals per «aclarir» l'«Ho tornarem a fer». Torra també assegura que la justícia espanyola no limitarà «mai» la seva decisió sobre la data de les eleccions.

Torra va tornar a exigir al Govern un full de ruta de la taula bilateral on consti «clarament» que es parlarà de les condicions per a un referèndum d'autodeterminació i de l'amnistia. «Si no ho veiem en un paper no anirem a la taula de negociació, i l'anirem a buscar a Europa, si cal, com la justícia», va advertir. El cap de l'executiu català assegura que té «molt pensada» la data de les eleccions -que manté en secret-, i insisteix que la prioritat és la salut i la vida de la ciutadania. Torra reitera que no prendrà la decisió en funció de «cap interès personal ni partidista». «No em limitarà mai en absolut cap data que fixi la justícia espanyola», va subratllar. Així, Catalunya anirà a les urnes quan Torra consideri que és «el millor moment», tenint en compte la situació «complicada» derivada del coronavirus, fent «tot el possible» per garantir el dret a vot.

Torra, que no es farà militant del nou partit de JxCat, encara que sí li dona suport, considera que l'exconsellera del seu Govern Laura Borràs seria una bona candidata per encapçalar la llista que es configurarà a través de primàries.