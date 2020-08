Cunillera: «El Govern de l'Estat sempre s'ha significat per la seva voluntat de diàleg»

La delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va defensar l'aposta de l'executiu estatal pel diàleg amb la Generalitat. «El Govern de l'Estat s'ha significat per la seva voluntat de diàleg», va assegurar ahir en una entrevista amb Catalunya Ràdio. N'ha posat com a exemple la visita del president espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de la Generalitat i la recuperació de la comissió bilateral «superfructífera» entre les dues administracions. Ara bé, va considerar que ara mateix «no és propici l'ambient» per reprendre la taula de diàleg perquè a Catalunya «canvien les coses amb rapidesa». «Saber que anem a eleccions des del gener no ajuda», va argumentar, perquè situa els actors en «precampanya».

Ho va dir després que el president de la Generalitat, Quim Torra, proposés en una entrevista traslladar la taula de diàleg amb l'Estat a Europa i deixar de «perdre més el temps». Cunillera, en canvi, va afirmar que «els mecanismes de relació entre els dos governs estan funcionant i funcionen cada dia» i va donar per «demostrada» la voluntat de diàleg de l'Estat. Cunillera creu que Torra «es va equivocar» no participant a la conferència de presidents autonòmics que es va celebrar a La Rioja «perquè si no hi vas els altres decideixen per tu» i l'ha emplaçat a assistir a la que servirà per abordar el proper curs escolar. «No entendrem que el president no hi vagi», va dir, ja que seria «incomprensible».

Preguntada pels comptes espanyols, ha apostat per reeditar la majoria que va investir Sánchez per aprovar uns Pressupostos Generals de l'Estat «d'esquerres», però va advertir que si la resta de partits no hi col·laboren, el PSOE s'haurà de «buscar la vida» i buscar altres forces amb qui pactar-los, com per exemple Cs. «Serà responsabilitat nostra i d'aquells que no hi volen ser», va dir.

També es va referir a la marxa del rei emèrit Joan Carles I als Emirats Àrabs Units (EAU) i va confessar que la va agafar per sorpresa: «No me l'esperava». Va negar que sigui «un tema de controvèrsia» i va apel·lar a la separació de competències i de poders davant dels qui qüestionen el paper del Govern espanyol en la fugida. Cunillera es va definir com a «defensora dels valors republicans» i va asseverar que se sentirà representada per qui adopti «aquests valors i els respecti».