Serrano (PP): «No es pot governar amb un peu a Waterloo i l'altre al Suprem»

El secretari general del PPC, Daniel Serrano, ha emplaçat el president de la Generalitat, Quim Torra, a «aclarir» la data de les properes eleccions catalanes o bé a «dimitir» si l'ha de consensuar amb el seu predecessor i actual eurodiputat, Carles Puigdemont. «Qui mana a Catalunya?», va preguntar el dirigent popular en un acte a Badalona ahir dissabte. Serrano va advertir que «no es pot governar amb una pota a Waterloo i l'altra al Tribunal Suprem» i va considerar «inadmissible» i «una falta de respecte» que les decisions de Torra estiguin condicionades per Puigdemont.

Serrano va assegurar que «no es pot governar com ho està fent Torra perquè no és la manera de donar serenitat i estabilitat», i va afirmar que el president «hauria d'estar liderant la crisi sanitària, econòmica i social, però està més preocupat en fer fora el secretari general del Parlament i en deixar en evidència el seu president».

Ho va dir en referència a l'intent de JxCat de cessar el secretari general de la cambra catalana, Xavier Muro, per haver-se negat a publicar íntegrament les resolucions aprovades al ple sobre la monarquia que es va celebrar al parlament.

Muro va ometre'n les parts que va considerar contràries a les sentències i advertiments del Tribunal Constitucional.Segons va informar el partit en un comunicat, Serrano va visitar Badalona acompanyat del seu alcalde, Xavier García Albiol, i de l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat.



Curs escolar

Allà, el secretari general del PPC va lamentar que el Govern estigui «dividit» i no tingui un pla per afrontar el nou curs escolar, «amb la consegüent preocupació per als pares, professors i alumnes». Montserrat va carregar contra el Govern espanyol per haver arribat «tard i malament» a gestionar la pandèmia de covid-19. «Genera incertesa, no està fent res, no està posant solucions sobre la taula», va deplorar, i va assenyalar les vacances d'alguns ministres «sense mascareta» i «abandonant tots els espanyols».