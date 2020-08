Un incendi crema dues hectàrees de terreny a Amposta

Cinc mitjans aeris i dinou dotacions terrestres van treballar ahir per sufocar un incendi que va cremar dues hectàrees de terreny a la serra del Montsià, al terme municipal d'Amposta. El foc es va declarar poc després de dos quarts de deu d'ahir al matí. Els bombers van preveure un desplegament d'atac ràpid, amb descàrregues aèries als flancs dret i esquerre, per evitar que el foc pugui prosperar. El sinistre afecta una zona principalment de matolls al cimi d'un turó de la zona coneguda com la Roca Fosca. A l'indret afectat no s'han detectat cases habitades properes.