El retorn al col·legi en el món o el mirall on Espanya pot mirar-se

Retorn escalonat, contractacions massives de professorat, reconversió d'espais buits en aules, retallada de vacances... Espanya compta amb un grapat d'idees en el món en les quals inspirar-se per arrancar el retorn a les classes, que prepara contrarellotge sense un pla homogeni per a totes les comunitats.

Queda poc perquè comenci el curs i tot apunta al fet que la seva organització recaurà en les capacitats de cada centre; a l'espera del que s'aprovi demà a la Sectorial Mixta d'Educació i Sanitat, les comunitats han anat informant de les seves apostes, encara que algunes clamen per mesures iguals per a totes.

L'única cosa que de moment sembla clara és que la situació epidemiològica posa cada vegada més difícil un retorn completament presencial en totes les autonomies, modalitat que és la preferida també en altres països que també estan preparant -o ho han fet ja- aquest incert retorn a les aules.



alemanya



L'educació és competència dels lands, que van decidir una reobertura normal i gradual sota unes certes mesures de protecció i higiene. Cada land implementa les seves normes i en la majoria les mascaretes són obligatòries en les zones comunes.

L'executiu federal i els lands estan buscant com reduir els efectes de la pandèmia per evitar un tancament general, però també a preparar un pla B davant una segona onada. En tan sols dues setmanes, a Berlín per exemple s'han detectat casos en almenys 41 de les seves 825 escoles.

Alemanya planeja que els professors tinguin ordinadors portàtils i els alumnes un accés barat a internet de no més de 10 euros al mes. Tots els col·legis hauran de tenir accés de banda ampla, per al que es preveu un partida addicional de 500 milions.



FRANÇA



Algunes mesures de seguretat s'han relaxat: la distància d'un metre en classes, biblioteques o menjadors deixarà de ser obligatòria quan no sigui possible o no permeti acollir tots els alumnes.

Els majors d'11 anys han de portar mascareta en els espais tancats i a l'aire lliure i en els seus desplaçaments quan no puguin respectar la separació, igual que el personal; no obstant això, els professors podran treure-la si això facilita les classes sempre i puguin mantenir almenys dos metres de distància.

França ha preparat diferents escenaris, el més extrem amb tancaments i l'activació de l'educació a distància; una altra possibilitat són classes presencials amb una part dels escolars i la resta a casa. Cap s'aplicarà l'1 de setembre, encara que en alguns llocs més afectats, com Marsella o París, es preveu evitar el contacte entre alumnes de diferents classes.



ITÀLIA



El país al qual mirava Espanya durant els moments més durs de la crisi disposa de 2.900 milions per a un retorn el més segur possible; gran part -1.300 milions-, s'han destinat a 100.000 nous contractes permanents i 50.000 temporals. A Espanya, la suma de professionals de reforç anunciada per les comunitats a penes arriba a 25.000, segons el sindicat de docents STES.

Així, el curs arrancarà el 15 de setembre amb alguns deures fets: a la compra de 2,4 milions de pupitres individuals, se sumarà el lliurament d'11 milions de mascaretes diàries, l'adaptació de locals externs i la cerca d'altres espais com casernes, centres esportius i fins i tot hotels. També es faran proves ràpides al personal.

Itàlia preveu el tancament temporal d'un centre -que seran sotmesos diàriament a les conegudes tasques de desinfecció- quan es detecti un positiu. Però una de les seves grans apostes és l'atenció psicològica per afrontar situacions d'estrès, temor o ansietat davant el coronavirus.

PORTUGAL



Era a principis de juliol quan el ministre d'Educació lusità va presentar els plans per al nou curs, que serà més llarg, amb l'ensenyament presencial com a regla i amb un pla B de règims mixtos i a distància per si fos necessari tancar novament.

Les classes començaran entre el 14 i el 17 de setembre i augmentarà el nombre de dies lectius, per la qual cosa es reduiran les vacances de Setmana Santa i s'allargarà el final del curs.

Davant un empitjorament, s'han dissenyat un règim mixt i un altre completament a distància. Tindran preferència en les classes presencials els alumnes fins als sis primers cursos d'ensenyament bàsic, els de suport social escolar i els de necessitats especials.



REGNE UNIT



Les escoles d'Escòcia han sigut les primeres a reobrir -escalonadament i gestionat pels ajuntaments- al Regne Unit, el Govern del qual té com a «prioritat nacional» el retorn a les aules encara que no està clar com es farà.

En aquest territori, els alumnes no han de guardar la distància de seguretat, encara que s'han creat classes «bombolla» que limiten el nombre de contactes pròxims; així mateix, als patis i cafeteries es designaran àrees perquè estiguin amb els seus companys de classe durant els esbarjos.



PAÏSOS BAIXOS



Les classes van començar la setmana passada sense mascaretes ni distanciament i sota el perill de la ventilació precària a les aules. L'única mesura per evitar contagis aplicada als menors de 12 anys és extremar la higiene, mentre que els de secundària s'asseuen tots junts en la mateixa aula. Més enllà d'això, el Govern ofereix la «recomanació urgent» de fer una quarantena de 14 dies a casa al retorn d'una zona de risc, entre les quals estan diverses regions d'Espanya.



PAÏSOS NòRDICS



Malgrat l'auge de casos, els nòrdics mantenen o han reduït les restriccions amb les quals van reobrir a la primavera.

Dinamarca i Noruega aposten per normalitzar l'ensenyament, però Finlàndia conserva les mateixes restriccions i avisa de noves possibles mesures; a Suècia, que mai va tancar les escoles, la incògnita és el retorn a l'ensenyament presencial en instituts.

Tots coincideixen a no exigir ni recomanar l'ús de mascareta a l'escola encara que sí en el transport col·lectiu, de manera obligatòria només a Dinamarca i Islàndia; a Suècia (el país amb pitjors xifres), ni tan sols s'aconsella.



EUA



La majoria d'estats del país més castigat pel coronavirus reinicia l'any escolar amb un model que inclou parts presencials tot i el temor de pares i professors. Al país hi ha 14.000 districtes escolars i sobre ells recau la decisió de com tornar. En el cas de les Escoles Públiques de Chicago l'aprenentatge serà online per a tots.

Mentrestant, a Nova York el model serà mixt; en totes les seves escoles s'exigirà distanciament i màscara i disposaran de desinfectant i equips de protecció personal i una infermera; no s'usaran les sales sense ventilació apropiada, els edificis es desinfectaran cada nit i les zones d'alt contacte diverses vegades al dia.



XINA



I el país on va començar tot? Aules desinfectades, mascaretes, codis sanitaris per entrar als campus i proves d'àcid nucleic: la Xina ha deixat clar que no baixarà la guàrdia. Estudiants i personal hauran de passar controls de temperatura abans d'ingressar en els centres, que preveuen classes majoritàriament presencials per a més de 200 milions d'alumnes.

Al costat de la desinfecció, s'anima a les escoles a realitzar proves d'àcid nucleic als treballadors, mentre que els estudiants hauran de portar sempre desinfectants i mascaretes. En tot cas, serà necessari acreditar un bon estat de salut mitjançant codis QR generats a través d'aplicacions mòbils.