Barcelona retira la medalla a Joan Carles I amb l'abstenció de Colau

El ple de l'Ajuntament de Barcelona va acordar iniciar els tràmits per retirar la Medalla d'Or de la Ciutat i la resta d'honors al Rei emèrit Joan Carles I i va reprovar al Govern central per considerar que va tenir «complicitat activa en la sortida clandestina» d'Espanya del monarca. La resolució va ser aprovada només amb els vots dels grups independentistes, ERC i JxCat, que van forçar la celebració del ple, ja que BComú es va abstenir, PSC -soci dels comuns en el govern municipal-, Ciutadans i PP van votar en contra i els dos regidors de BCNXCanvi (que dirigeix Manuel Valls) que va presentar un recurs per anul·lar el ple, no hi van assistir. L'alcaldessa, Ada Colau, que va intervenir en nom del grup dels comuns, va justificar l'abstenció perquè els independentistes no van voler retirar del text la reprovació al Govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, com els demanaven per votar a favor.



Ús partidista

L'alcaldessa va acusat ERC i JxCat de voler fer un ús partidista del ple, «escalfar les -eleccions- catalanes» i de tenir com a objectiu «fer caure el Govern d'esquerres a Espanya».

Colau va assegurar que els comuns volien votar a favor perquè volen retirar els honors al Rei emèrit, consideren la monarquia hereva del franquisme i aposten per un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, altres punts de la proposició. «La monarquia, ens ho confirma el mateix Joan Carles I amb la seva fugida, s'ha convertit en un absolut i literal paràsit de la societat», va proclamar el president del grup d'ERC, Ernest Maragall, en la seva intervenció, en què va sostenir que el Rei emèrit «ha trencat el seu contracte amb Barcelona».