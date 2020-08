Els senadors de Jxcat es donen de baixa en bloc del PDeCAT

Tots els senadors del grup parlamentari de JxCat al Senat s'han donat de baixa del PDeCAT perquè no comparteixen la "deriva" que està prenent la formació. Segons han fet públic en un comunicat, Josep Lluís Cleries, Mayte Rivero, Josep Maria Cervera, Josep Maria Matamala i Assumpció Castellví abandonen el partit perquè, asseguren, no respecta els acords presos a la darrera Assemblea Nacional i al Consell Nacional en què es va pactar "transitar cap a Junts per Catalunya". En aquest sentit, consideren "intolerable" que el PDeCAT, liderat per David Bonvehí, hagi dut JxCat als tribunals per la pugna per la marca 'Junts'. Els senadors critiquen que el partit ha tirat endavant la denúncia sense consultar-los-hi.

"Creiem que, en un partit polític democràtic, els seus membres han de ser partícips de les seves decisions i, sobretot, quan són tan especials i delicades com aquesta", remarquen els senadors de JxCat que han estripat el carnet del PDeCat, que asseguren que seguiran "treballant per Catalunya i la seva gent al costat del president Puigdemont".

Fonts del PDeCAT apunten a l'ACN que aquest dissabte al vespre no tenien constància que els senadors haguessin fet efectiva la baixa del partit.