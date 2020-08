Investiguen el passeig en cotxe patrulla de diversos nens a Sant Adrià del Besòs

Els Mossos d'Esquadra estan investigant el passeig amb cotxe patrulla de diversos nens en una plaça del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Un vídeo gravat des d'un balcó –que dura més de dos minuts i s'ha fet viral aquest dissabte a les xarxes socials- va destapar el cas, tot i que el «passeig infantil» és ja de fa unes setmanes, una nit de cap a finals de juny d'aquest any. En les imatges es pot veure com els infants s'amunteguen en diferents tandes al seient del copilot, com el cotxe fa diverses voltes a poca velocitat per la concorreguda plaça i com els nens arriben a parlar per l'altaveu del vehicle, totes activitats prohibides per a civils.