Un sindicat avisa que hi ha pocs mestres i que les escoles «no duraran gaire obertes»

El sindicat USTEC, majoritari entre el professorat, es va queixar ahir que «s'han nomenat molt pocs mestres» i que «els reforços no arribaran fins al 7 de setembre». En una entrevista a RAC1, el portaveu del sindicat, Ramon Font, va avisar que les escoles «no duraran gaire» obertes si no es fa amb «taules amb dos metres de distància i amb mascaretes bones». Segons el seu parer, «cal gastar-se els diners» i calen «40.000 docents més: 20.000 a primària i 20.000 a secundària». Per la seva banda, el director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, va replicar que hi haurà prou docents «per atendre els alumnes», tot afegint que veu bé fer extraescolars amb seguretat encara que es trenquin grups estables.

En tot cas, Font va recordar que «es van prometre 3.500 mestres per a l'escola pública perquè hi hagués ràtios per sobre de 25 alumnes» i va destacar que «per tenir la mateixa capacitat de servei que teníem el 2010, abans de les retallades, en necessitaríem uns 8.000».