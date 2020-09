ERC demana abandonar les «batalletes» i els retrets entre els partits independentistes

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va demanar ahir dilluns abandonar «les batalletes» i els retrets entre partits independentistes i centrar-se «en els objectius comuns» i en els punts que generen «màxim consens» per «sumar» i teixir «la unitat estratègica necessària per seguir avançant».

«No és el moment de posar les sigles davant de tot (...), és el moment de deixar de cridar unitat i practicar-la més», va afirmar.

Vilalta va dir que els partits independentistes són «companys de viatge» que es necessiten «els uns als altres» i va afegir que la manera de «forçar l'Estat a moure's» és «posar-se d'acord» i traçar una estratègia «unitària i compartida» i no equivocar-se d'adversaris.

Vilalta va avançar que en els pròxims dies ERC desgranarà la que serà la seva estratègia «per culminar el camí cap a la república catalana, cap a la independència», i que es basarà en la ponència estratègica i política del seu últim congrés.



Pactar amb Torra

D'altra banda, Vilalta va asseverar que a ERC estan convençuts que el president de la Generalitat, Quim Torra, estarà disposat a pactar «tot el que ha de venir en els pròxims dies» a conseqüència d'una possible inhabilitació del president.

«No tenim cap dubte que això serà així, que per part del president de la Generalitat estarà disposat a parlar, a consensuar amb nosaltres com a socis de govern i fins i tot amb la resta de formacions independentistes com afrontem els reptes que venen en els propers dies, com podria ser una possible inhabilitació del seu càrrec», va indicar, després de que Torra declarés que assumeix la seva inhabilitació.