Torra assumeix la seva inhabilitació i demana que no s'investeixi cap altre candidat

El president de la Generalitat, Quim Torra, assumeix la seva inhabilitació. En una entrevista a TV3 ahir dilluns, el cap del Govern va donar per fet que la sentència del Suprem serà en contra: «No espero cap altra decisió que no sigui la inhabilitació. No espero res de la justícia espanyola», va asseverar. Torra va recordar que ja ha desobeït dues vegades i va afegir que no creu que sigui l'última que ho faci. En aquest sentit, i davant d'una hipotètica inhabilitació com a president, va demanar als partits independentistes que no investeixin cap altre candidat. Així, Torra va reclamar que es «preservi» la «dignitat» de la Presidència i que no s'esculli cap altre cap del Govern.

«No espero cap altra decisió que no sigui la inhabilitació», va subratllar Torra, que va insistir que cap tribunal espanyol no li marcarà el calendari electoral «de cap de les maneres». El president va reiterar que, «per consciència», s'oposarà a tot el que li sembli «incompatible» amb la seva defensa dels drets fonamentals. En aquest sentit, va recordar que ja ha desobeït dues vegades, i va afegir que no creu que sigui l'última que ho faci.

Torra va demanar ahir centrar el debat en el que és «important», en referència que un president quedi inhabilitat per una pancarta que demanava la llibertat dels «presos polítics» i el retorn dels «exiliats». Si es confirma la seva inhabilitació, Torra espera que la dignitat de la Presidència «es preservi», i que no s'esculli cap altre president. «No entendria que cap partit independentista presentés un altre candidat», va subratllar.

Finalment, el cap del Govern va tornar a dir que només assistirà a la taula de diàleg amb la Moncloa si l'ordre del dia inclou l'autodeterminació i l'amnistia. De fet, es va mostrar irònic sobre l'existència d'aquest espai de diàleg amb Madrid: «Quina taula? Ah, que n'hi havia una? Hi havia una cosa, on hi anàvem, ens fèiem fotos, i ens rebien de manera amable. Però quin n'és el resultat?», va sentenciar.

La presidenta de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va apostar ahir perquè el president català, Quim Torra, convoqui els comicis autonòmics abans que el Tribunal Suprem l'inhabiliti, el que podria passar el 17 de setembre: «Crec que no seria bona notícia que les properes eleccions estiguessin convocades pel Suprem». En aquest sentit, va atribuir a «un missatge que ha enviat a Carles Puigdemont» la petició de Torra que cap partit independentista presenti candidat si l'alt tribunal espanyol l'inhabilita.

D'altra banda, Albiach va acusar ahir ERC d'utilitzar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb fins electoralistes en no voler donar-los suport abans dels comicis catalans, la data del qual encara no ha estat marcada. En roda de premsa, la líder dels comuns va asseverar que «la primera opció» per pactar els comptes de l'any que ve és ERC per davant de Cs, però va posar en dubte que els republicans estiguin disposats a negociar-les.



Pressupostos generals

«La intuïció que tenim és que ERC no vol donar suport a aquests pressupostos abans de les eleccions i que estaria usant-los com a eina electoralista», va dir. «No és cap sorpresa que volem consolidar la majoria de la investidura i, per tant, la primera opció ha de ser que ERC doni suport i estigui disposada a negociar-los».

El secretari general del PPC, Daniel Serrano, va afirmar ahir dilluns que el president de la Generalitat, Quim Torra, no sap si desobeirà una inhabilitació del Tribunal Suprem o si convoca eleccions abans «perquè qui realment mana encara no ha donat l'ordre». Així va reaccionar en un missatge al seu compte de Twitter a l'entrevista de Torra a TV3, en què va deixar entreveure que podria desobeir una possible inhabilitació: «He desobeït dues vegades i no crec que sigui l'última vegada».

«No dic que estigui desobeint una sentència, el que li dic és que tot el que a mi em sembla incompatible amb la meva consciència i amb la defensa a ultrança que he fet dels drets fonamentals, en la meva condició de president, crec que és el meu deure oposar-m'hi i m'he oposat», va precisar Quim Torra. Al que Serrano va respondre: «Ara potser desobeeix, no convoca eleccions i el disfressa de responsabilitat per la gestió de virus (per a manifestacions per la Diada no hi ha problema). La veritat és que ni Torra ho sap. Lamentable».